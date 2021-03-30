Medical Digital Day: эксперты расскажут, как эффективно продвигать медицинские клиники и услуги онлайн

По данным Google Trends за последних 12 месяцев количество запросов, связанных с медициной, частными клиниками и врачами, возросло от 160% до 250% в зависимости от региона Украины и запроса. На это повлияла и пандемия COVID-19, и, безусловно, общий рост пользователей сети.

Возможность быстро находить информацию о клиниках, стоимости их услуг и отзывов о врачах быстро стала незаменимой. И если ваша клиника или частная практика еще не в сети, вы уже теряете — клиентов, репутацию и, конечно, прибыль.

22 апреля 2021 года пройдет онлайн-конференция Medical Digital Day. Мы соберем лучших экспертов маркетинга, чтобы разобраться, как в 2021 году эффективно продвигать медицинские клиники и услуги онлайн, и выделиться среди конкурентов.

Участников конференции ждут 14 спикеров и 8 часов свежих трендов, лайфхаков и особенностей digital-маркетинга в сфере медицины. Топовые специалисты украинских компаний поделятся кейсами продвижения известных клиник, таких как: стоматологическая Клиника Заблоцкого, Лелека, Adonis, Мать и дитя, Медиком, CitiDoctor, Clinic DENIS, Porcelain Dent и многих других.

Спикеры уже готовят свои доклады в доступном формате — чтобы не только вдохновить слушателей, но и предоставить простые руководства к действию, понятные и для специалистов, маркетологов, агентств, и для владельцев, руководителей и врачей частных практик.

Слушатели узнают:

Какие существуют тенденции цифрового маркетинга;

Как создать digital-стратегию для частной клиники;

Как анализировать бизнес-процессы и контролировать проекты;

Как создать современный сайт медицинской клиники;

Какие задачи решает контент;

Как использовать Clubhouse для медицины;

Для чего нужны мобильные приложения в сфере Healthcare;

Как поставить задачу агентству чтобы продвигать и запускать медицинские услуги.

Конференция пройдет в онлайн-формате. Пакет участника содержит доступ к онлайн-трансляции Medical Digital Day, вместе с возможностью задавать вопросы спикерам, получить подарки от спонсоров и общением в чате. Каждый участник получит запись и презентации, чтобы просмотреть конференцию в любое другое удобное время. Дополнительно — запись и презентации предыдущей Medical Digital Day, и скидку на обучение в WebPromoExperts.

Успейте приобрести билет на конференцию до 31 марта по самой низкой цене - 2000 грн!

Стоимость билета с 1 по 22 апреля — 2500 грн, и 3000 грн в день конференции.

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Конференция гарантированно станет вашей новой точкой отсчета!

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Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator