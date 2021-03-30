Medeus Medical Center – стоит ли доверять новейшей диагностике

Медицина не стоит на месте, много научных открытий и изобретений становятся основой для новых методов диагностики. Перед внедрением в рутинную практику они проходят испытания безопасности и точности

Передовое полное обследование организма на базе системы TimeWaver Med предлагает медицинский центр Киева Medeus Medical Center. Этот метод поражает – быстрый, наглядный, охватывает весь организм за один сеанс, но непонятно, почему о нем не знают в ВОЗ и не используют? Ответ, вероятно, кроется в одной детали – предлагаемое исследование можно назвать по-разному, но не медицинской диагностикой.

Что такое TimeWaver

Изобретателем и разработчиком системы TimeWaver является Маркус Шмике. Его изобретение основано на исследовании взаимодействия между материей и сознанием, в основе технологии лежит понятие физического информационного поля. Маркус основал Институт прикладных исследований сознания (IACR) в Берлине, где он продолжает изучение взаимодействия между материей и сознанием с несколькими физиками со всего мира.

Принцип работы TimeWaver описать довольно сложно, поскольку он "несет в себе совершенно новый концепт".

Более подробно о системе, принципы и результаты можно узнать от самого автора TimeWaver. Также на презентации можно наглядно увидеть, как выглядят результаты диагностики на примере тестирования Маркуса Шмике.

В чем заключается опасность

Продавая свои услуги диагностики, Medeus Medical Center не упоминает, что метод TimeWaver не признанный медицинским сообществом. Такое предупреждение есть на каждой странице сайта основателя системы.

Отказ от ответственности: "Наука и ортодоксальная медицина не признают существования информационных полей, их возможную медицинскую или иную важность и систему TimeWaver из-за отсутствия научных доказательств в соответствии со стандартами ортодоксальной медицины".

Подобные ограничения ответственности есть и у другого продукта Маркуса Шмике – Healy, который представляет собой портативную версию TimeWaver. В нем говорится, что несмотря на научные исследования, которые легли в основу технологии, подтверждение его влияния на здоровье и общее самочувствие нет, поскольку полноценное изучение не проводилось. Метод может использоваться "не для лечения, облегчения, диагностики или профилактики болезней, а для поддержания энергетического баланса, жизненного тонуса, хорошего самочувствия и восстановления организма".

Таким образом, соглашаясь заплатить 5000 грн за "подробную, детальную информацию о здоровье", нужно понимать, что результат никак не согласуется с подходом официальной медицины, подтверждается самим автором этого метода диагностики.

Предлагаемые услуги клиники можно назвать шарлатанством, это псевдонаучная, псевдомедицинския деятельность. По факту клиника просто вводит людей в заблуждение, поскольку будущее, которое она уже продает, все еще не наступило.

Однако самая большая опасность заключается не в самом обследовании, а в противопоставлении ее традиционным методам диагностики, на которую тратится слишком много "сил, времени и денег", а для получения результатов требуется определенное время. Проверить качество и информативность обследования Medeus Medical Center достаточно легко, для этого достаточно с результатами обратиться к терапевту, кардиологу или хирургу – к людям, которые реально спасают жизни в настоящем.