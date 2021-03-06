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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Масленица: какие блины самые полезные и когда есть, чтобы не поправиться

4.4т
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С понедельника Масленица – славянский праздник, который отмечается в течение недели.

Традиционно в эти дни пекут блины, они станут главным угощением праздника. Круглой формы блин, как символ солнца, по поверьям, должен уберечь от различных напастей и предоставить здоровья.

Но полезно ли есть блины?

Чтобы не навредить своему здоровью во время Масленицы, важно учитывать несколько факторов:

  • состав блинов – качество и калорийность ингредиентов,

  • количество съеденных блинов,

  • время их приема,

Блины готовят по-разному. Традиционно в их состав входит мука, яйца, молоко. Жарят их, как правило, на растительном масле. Подают со вкусным дополнением – сливочным маслом, медом, сметаной и различными начинками... получается аппетитно и вкусно.

Но важно знать, что, например, 10 простых блинов, весом около 300 г могут содержать до 30 г жира (это около 3-х столовых ложек), а их калорийность около 600-800 ккал. Это без учета начинок. Поэтому необходимо знать меру. И желательно не есть их на ужин. Для такой пищи лучшее время завтрак или второй завтрак.

Конечно, блины от блинов отличаются. Лучше сделать их менее калорийными. Например, добавлять в тесто растительное масло, а смазывать сковороду перед выпечкой каждого блина небольшим количеством жира. Или готовить их на воде вместо молока. Сорт муки в данном случае, особой роли не играет. В одном блине, как правило, ее будет не более 10-20 г. И если мука гречневая, рисовая, с спельты или какая-то другая, все равно доступность углеводов будет высокая, как и в пшеничной.

Иногда в тесто для блинов добавляют перемолотые овсяные хлопья, отруби, морковное или тыквенное пюре. Такой состав содержит больше витаминов и пищевых волокон. Для людей с непереносимостью глютена, который содержится в обычном пшеничной муке, можно готовить блины на безглютеновой муке. Ее найти сейчас не проблема. В блинах не так важен состав муки, в большей степени важно, сколько съедается и какие составляющие начинки.

Если активно налегать на блины, да еще с калорийными начинками и делать это ежедневно, вряд ли это хорошо скажется на самочувствии. Особенно осторожными советую быть людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы. Главное не переедать, знать меру и выбирать только здоровую и качественную пищу.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Темы
Здоровье Жить здорово
Место
Украина
Источник
Источник: Фейсбук Светланы Фус
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