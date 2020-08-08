Ученые установили, что сперматозоид движется не так, как считалось 350 лет. При движении он не раскачивает хвост в разные стороны, а только движет им в одну сторону.

Исследование проводили ученые из Великобритании и Мексики и опубликовали его в Science Advances. В нем использовали высокоскоростную камеру, а для отслеживания движения использовали 3D-микроскоп (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В 1677 году голландский натуралист Антони ван Левенгук описал сперматозоиды, как "живые анималкулы" с хвостами, которые во время плавания двигаются, как угри в воде. С тех пор все исследования опирались на эту теорию. Однако теперь выяснилось, что хвост сперматозоида не двигается из стороны в сторону.

Ученые развенчали миф о движении сперматозоидов

"После каждого удара сперматозоид переворачивается", – рассказал ученый Гермес Гаделья.

Он отметил, что такое открытие может помочь диагностировать так называемую некачественную сперму – более половины случаев бесплодия связана с репродуктивным здоровьем мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, для зачатия здорового ребенка ученые рекомендуют бросить употреблять алкоголь: за шесть месяцев до зачатия – мужчинам, а за три месяца – женщинам.

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