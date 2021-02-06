Ученые рассказали, как сперматозоиды "травят" своих конкурентов

Эксперты из Германии выяснили, что сперматозоиды, несущие генетический фактор, называемый "т-гаплотипом", способны быстрее двигаться к своей цели – оплодотворению яйцеклетки. При этом для победы в этой гонке некоторые действуют нечестно и фактически отравляют своих противников.

Чтобы выяснить, от чего зависит успех в такой жесткой конкуренции, были изучены сперматозоиды мышей. О результатах исследования группы ученых из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине пишет Daily Mail.

Cперва специалисты определили категорию сперматозоидов, имеющих наиболее высокие шансы на успех. Такими и оказались клетки с т-гаплотипом (это совокупность различных форм одного и того же гена на локусах одной хромосомы, обычно наследуемых вместе). Они двигались быстрее и имели меньше отклонений в траектории, что давало им преимущество перед остальными.

Ученые выяснили, как сперматозоиды мышей уничтожают друг друга на пути к яйцеклетке

По словам ученых, эта способность сперматозоидов прогрессивно двигаться зависит от белка RAC1 (его задача – передавать сигналы с поверхности сперматозоида внутрь, активируя другие белки). Оптимальное количество такого вещества улучшает конкурентоспособность, а вот аномальная активность может вызвать мужское бесплодие.

"Сперматозоиды с т-гаплотипом способны вывести из строя остальные. Фокус в том, что т-гаплотип "отравляет" все сперматозоиды, но в то же время производит противоядие, которое влияет только на сперматозоидов с т-гаплотипом, защищая их. Представьте себе марафон, в котором все участники получают отравленную питьевую воду, но некоторые бегуны также принимают противоядие", – пояснил соавтор научной работы Бернхард Херрман.

В ходе исследования он с коллегами выяснил, что самцы с двумя копиями т-гаплотипа были бесплодны – вырабатывали только сперматозоиды с т-гаплотипом, которые имели сильно повышенный уровень активности RAC1 и не обладали защитой от него. Тогда как сперматозоиды с нормальным уровнем активности этого белка под воздействием ингибитора тоже теряли способность нормально перемещаться. Таким образом, поясняют ученые, слишком активная и слабо выраженная работа RAC1 опасна в равной степени.

Исследователи из Германии изучили генетику разных сперматозоидов мышей

"Конкурентоспособность отдельных сперматозоидов, по-видимому, зависит от оптимального уровня активности RAC1. Как сниженная, так и чрезмерная активность RAC1 препятствует эффективному движению вперед", – говорит ведущий автор исследования Александра Амарал.

Правда, пока неясно, насколько эти результаты на мышах актуальны для людей. Однако в перспективе они могут лечь в основу разработки лекарств для повышения фертильности мужчин и борьбы с бесплодием или, наоборот, послужат для создания мужских контрацептивов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые развенчали миф о движении сперматозоидов. Выяснилось, что они не раскачивают хвост в разные стороны, а только движут им в одну сторону.