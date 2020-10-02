Мужская диета: топ-5 продуктов для повышения тестостерона

Тестостерон – это главный мужской половой гормон, от уровня которого напрямую зависит либидо. Однако половое влечение – не единственный аспект, на который влияет это вещество. В частности, от количества гормона зависит также состояние опорно-двигательного аппарата, способность к продолжению рода, густота волосяного покрова и т.д.

Известный факт, что с возрастом его количество в организме уменьшается, потому все связанные с тестостероном процессы и функции начинают ослабевать. Чтобы не допустить снижение уровня гормона, медики рекомендуют регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, а также как можно чаще включать в свой рацион продукты, способствующие выработке этого гормона.

MedOboz подготовил для вас список наиболее эффективных из них.

Тунец

Эта рыба богата витамином D, который увеличивает продолжительность жизни и способствует выработке тестостерона. Более того, тунец еще и полезен для сердца, богат белком и содержит умеренное количество калорий, потому его смело можно включать в свое healthy-меню.

Также подобными свойствами обладают и другие виды рыбы, например, лосось или сардина. Так что выбор для разнообразия рыбных дней достаточно широк.

Молоко

Всем известно, что молоко - незаменимый источник белка и кальция. Однако это не единственное его достоинство. В молоке также содержится "солнечный" витамин, который, как уже говорилось, способствует выработке в организме тестостерона.

Однако будьте осторожны с употреблением этого продукта. В избытке оно может спровоцировать диарею, приступ метеоризма и негативно отразиться на состоянии кожи. Оптимальная суточная норма – 1-2 стакана.

Морепродукты

Устрицы, креветки, мидии и т.д. – все это богатый источник цинка. А он в свою очередь является важным питательным веществом как в период полового созревания, так и в зрелости, для поддержания нормального уровня тестостерона.

Так что хотя бы раз в неделю позволяйте себе съедать порцию любимых морских деликатесов. Только желательно не "украшать" ее спиртным – алкоголь-то как раз плохо сказывается на уровне мужского гормона.

Устрицы и другие морепродукты - идеальные продукты для поддержания мужского здоровья. Men's life

Говядина

Избыточное употребление красного мяса может плохо сказаться на здоровье из-за обилия в нем тяжелых для усвоения организмом жиров. Однако одна-две порции говядины в неделю просто необходимы для мужского здоровья, поскольку в ней содержится ударная доза веществ, способных повышать уровень тестостерона.

Так, в говяжьем мясе есть цинк и витамин D, от достатка которых в организме, как уже говорилось, напрямую зависит уровень тестостерона.

Фасоль

Бобовые – еще один вид продуктов, которые занимают лидирующие строчки среди остальных по количеству содержания полезного для мужчин цинка. Так, порция нута, чечевицы, фасоли и прочих "двудольных" способна удовлетворить едва ли не суточную потребность организма в этом веществе.

А если еще и учесть, что они богаты клетчаткой и растительными белками, необходимыми для здоровья сердца и сосудов, то их смело можно включать в свой ежедневный рацион.

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