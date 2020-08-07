Маммопластика и грудное вскармливание: пластический хирург рассказал о важных нюансах
Решившись доверить красоту своей груди пластическому хирургу, практически каждая женщина задумывается, как в дальнейшем это может отразиться на ее материнстве, в частности, на грудном вскармливании новорожденного малыша. Ведь далеко не все готовы в погоне за красотой и эстетикой лишить себя и своего ребенка этого важного периода.
Маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz, сохранится ли после маммопластики возможность полноценного грудного вскармливания, развенчал популярные мифы и объяснил, как проведенная операция влияет на здоровье новорожденного малыша.
Возможность лактации зависит от предпочтения пациентки
"Я всегда рекомендую женщине делать маммопластику уже после беременности, если таковая рассматривается в ближайшем обозримом будущем. Однако, когда времени или желания ждать нет, совершенно ничего страшного нет в том, чтобы провести операцию еще до наступления беременности. Тем более, что в большинстве случаев удается сохранить полноценную лактацию", – говорит хирург.
По его словам, возможность и качество грудного вскармливания в большинстве зависит от того, какие цели преследует пациентка, обращаясь к пластическому хирургу.
Говоря о пластике груди с использованием силиконовых имплантатов, сохранение лактации возможно. Но ее качество и наличие определяется выбранным размером груди (имплантом). По словам врача, при выборе слишком большого импланта сила давления его на ткани груди будет высокой, соответственно это будет усложнять выработку молока и уменьшит его количество. Поэтому следует всегда прислушиваться к советам врача и выбирать увеличение груди на максимум на 1-1,5 размера. Тогда трудностей с грудным вскармливанием вовсе не будет.
Несколько другая ситуация с маммопластикой, связанной с уменьшением груди. "В таком случае все также зависит от потребностей пациентки – с каким размером она пришла и с каким хочет уйти, – подчеркивает эксперт. – Ведь если представить, что грудь необходимо уменьшить на 70%, то все природные функции будут возлагаться на оставшиеся 30%. Теоретически, да и чаще всего практически, у таких пациенток молоко вырабатывается после родов и возможность грудного вскармливания остается, однако интенсивность лактации и ее продолжительность существенно сокращается".
Особых противопоказаний нет
Как и любая другая операция, маммопластика также имеет свои противопоказания.
В первую очередь, врач не возьмется за пациентку, если ей еще нет 18 лет. Также не станет пластический хирург заниматься женщиной в период ее беременности или лактации.
"В остальных случаях к основным противопоказаниям относятся любые узловые процессы в груди. То есть, если во время УЗИ были обнаружены какие-либо образования, вопрос эстетической коррекции должен быть отложен. Нужно понимать, что, закрыв глаза на существующую проблему, можно спровоцировать/пропустить перерождение доброкачественного новообразования в злокачественное", - подчеркнул Андрей Якобчук.
Кроме того, к противопоказаниям относятся любые декомпенсированные и нелеченые заболевания организма в целом – сахарный диабет, злокачественные процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни и т.д.
Развенчиваем мифы
Вокруг маммопластики, как известно, витает множество мифов. Наш эксперт рекомендует задавать все будоражащие вопросы своему пластическому хирургу, а не искать ответов на сомнительных форумах или сайтах.
"Наиболее нелепые и смешные "факты", которые мне приходилось слышать – это то, что с имплантами в груди нельзя летать в самолете (могут взорваться), нельзя плавать (можно утонуть или, наоборот, они не дадут погрузиться в воду), а также то, что после маммопластики может измениться гормональный фон и процесс обмена веществ, от чего можно существенно набрать вес. Все это не более чем выдумки: современные импланты абсолютно безопасные, легкие и плотные, кроме того, они никак не могут повлиять на процессы внутри организма", – утверждает доктор.
Один из самых пугающих мифов – после установки имплантов повышается риск развития рака груди. Однако, по словам Андрея Якобчука, десятки тысяч исследований показали, что доказанной связи между раком молочной железы и маммопластикой нет. А также следует отметить, что пациентки после такой операции регулярно проходят медицинское обследование и более внимательны к своему здоровью. Поэтому все самые неблагоприятные процессы, которые могли бы у них выявиться, диагностируются на самых ранних стадиях.
Никаких рисков для ребенка
Еще один нагоняющий ужаса миф – наличие импланта может негативно отразиться на развитии и здоровье малыша.
"По сути имплант – это инородное тело, которое находится под мышцей и никак не взаимодействует с тканью, вырабатывающей молоко, и уже тем более – с плодом в утробе. Потому можно вовсе не переживать, что наличие импланта в организме может как-то отразиться на ребенке. Более того, современные имплантаты изготавливаются из безопасного материала, поэтому не могут причинить никакого вреда ни женщине, ни ее малышу", – подытожил Андрей.