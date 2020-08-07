Маммопластика и грудное вскармливание: пластический хирург рассказал о важных нюансах

Решившись доверить красоту своей груди пластическому хирургу, практически каждая женщина задумывается, как в дальнейшем это может отразиться на ее материнстве, в частности, на грудном вскармливании новорожденного малыша. Ведь далеко не все готовы в погоне за красотой и эстетикой лишить себя и своего ребенка этого важного периода.

Маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz, сохранится ли после маммопластики возможность полноценного грудного вскармливания, развенчал популярные мифы и объяснил, как проведенная операция влияет на здоровье новорожденного малыша.

Андрей Якобчук, пластический хирург, маммолог

Возможность лактации зависит от предпочтения пациентки

"Я всегда рекомендую женщине делать маммопластику уже после беременности, если таковая рассматривается в ближайшем обозримом будущем. Однако, когда времени или желания ждать нет, совершенно ничего страшного нет в том, чтобы провести операцию еще до наступления беременности. Тем более, что в большинстве случаев удается сохранить полноценную лактацию", – говорит хирург.

По его словам, возможность и качество грудного вскармливания в большинстве зависит от того, какие цели преследует пациентка, обращаясь к пластическому хирургу.

Говоря о пластике груди с использованием силиконовых имплантатов, сохранение лактации возможно. Но ее качество и наличие определяется выбранным размером груди (имплантом). По словам врача, при выборе слишком большого импланта сила давления его на ткани груди будет высокой, соответственно это будет усложнять выработку молока и уменьшит его количество. Поэтому следует всегда прислушиваться к советам врача и выбирать увеличение груди на максимум на 1-1,5 размера. Тогда трудностей с грудным вскармливанием вовсе не будет.

Несколько другая ситуация с маммопластикой, связанной с уменьшением груди. "В таком случае все также зависит от потребностей пациентки – с каким размером она пришла и с каким хочет уйти, – подчеркивает эксперт. – Ведь если представить, что грудь необходимо уменьшить на 70%, то все природные функции будут возлагаться на оставшиеся 30%. Теоретически, да и чаще всего практически, у таких пациенток молоко вырабатывается после родов и возможность грудного вскармливания остается, однако интенсивность лактации и ее продолжительность существенно сокращается".

Особых противопоказаний нет

Как и любая другая операция, маммопластика также имеет свои противопоказания.

В первую очередь, врач не возьмется за пациентку, если ей еще нет 18 лет. Также не станет пластический хирург заниматься женщиной в период ее беременности или лактации.

"В остальных случаях к основным противопоказаниям относятся любые узловые процессы в груди. То есть, если во время УЗИ были обнаружены какие-либо образования, вопрос эстетической коррекции должен быть отложен. Нужно понимать, что, закрыв глаза на существующую проблему, можно спровоцировать/пропустить перерождение доброкачественного новообразования в злокачественное", - подчеркнул Андрей Якобчук.

Кроме того, к противопоказаниям относятся любые декомпенсированные и нелеченые заболевания организма в целом – сахарный диабет, злокачественные процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни и т.д.

Развенчиваем мифы

Вокруг маммопластики, как известно, витает множество мифов. Наш эксперт рекомендует задавать все будоражащие вопросы своему пластическому хирургу, а не искать ответов на сомнительных форумах или сайтах.

"Наиболее нелепые и смешные "факты", которые мне приходилось слышать – это то, что с имплантами в груди нельзя летать в самолете (могут взорваться), нельзя плавать (можно утонуть или, наоборот, они не дадут погрузиться в воду), а также то, что после маммопластики может измениться гормональный фон и процесс обмена веществ, от чего можно существенно набрать вес. Все это не более чем выдумки: современные импланты абсолютно безопасные, легкие и плотные, кроме того, они никак не могут повлиять на процессы внутри организма", – утверждает доктор.

Один из самых пугающих мифов – после установки имплантов повышается риск развития рака груди. Однако, по словам Андрея Якобчука, десятки тысяч исследований показали, что доказанной связи между раком молочной железы и маммопластикой нет. А также следует отметить, что пациентки после такой операции регулярно проходят медицинское обследование и более внимательны к своему здоровью. Поэтому все самые неблагоприятные процессы, которые могли бы у них выявиться, диагностируются на самых ранних стадиях.

Никаких рисков для ребенка

Еще один нагоняющий ужаса миф – наличие импланта может негативно отразиться на развитии и здоровье малыша.

"По сути имплант – это инородное тело, которое находится под мышцей и никак не взаимодействует с тканью, вырабатывающей молоко, и уже тем более – с плодом в утробе. Потому можно вовсе не переживать, что наличие импланта в организме может как-то отразиться на ребенке. Более того, современные имплантаты изготавливаются из безопасного материала, поэтому не могут причинить никакого вреда ни женщине, ни ее малышу", – подытожил Андрей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!