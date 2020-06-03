Врач рассказала, как определить у ребенка первые признаки вирусных инфекций дыхательных путей

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) коварны тем, что проявляются не сразу после попадания возбудителя в организм. Во время инкубационного периода сложно понять, справиться ли иммунитет с вирусом или нет. Однако на следующем этапе – так называемом продромальном периоде, когда вирус начинает проявляться в виде ранних симптомов, – можно успеть решить дальнейшую судьбу заболевания.

Родителям, порой, достаточно сложно определить у маленького ребенка начало ОРВИ в виде типичных для взрослых первых проявлениях простуды. Ведь ребенок не может пожаловаться на слабость, усталость, першение в горле и головную боль, которые появляются накануне заболевания. Поэтому родителям нужно ориентироваться на появление других признаков.

"Как правило, это изменения в его поведении. Малыш становится капризным и раздражительным, менее активным, часто пропадает аппетит. У совсем маленьких детей наблюдается сонливость и вялость, – рассказывает семейный врач Галина Бут. – Это первые сигналы, за которыми последуют более характерные признаки заболевания дыхательных путей, такие как повышение температуры, насморк, кашель".

Как будет протекать ОРВИ у ребенка и чем оно завершится, зависит от того, насколько вирусу удастся размножиться и нанести вред дыхательной системе. Тут важно время. Например, 1 вирусная частица гриппа через 6-8 часов после попадания в организм дает потомство 10 в 3 степени (1000 вирусов). Каждая образующаяся вирусная частица поражает новую клетку. Это происходит во время инкубационного периода, когда симптомов еще нет. С каждым днем количество вирусов нарастает, они распространяются по дыхательным путям и захватывают здоровые клетки. Сдержать эту вирусную лавину возможно лишь заблокировав размножение вирусов.

Врач объясняет, что чем раньше не дать возможности вирусу воспроизводить себя, тем меньше клеток респираторной системы будет поражено и меньше вирусных копий в них будет образовано: "Это напрямую влияет на течение заболевания: пройдет легко и быстро, или тяжело и долго. Особенно важно "поймать" болезнь как можно раньше у детей. Они часто болеют вирусными заболеваниями, которые сопровождаются истощением защитных сил, что удлиняет и утяжеляет течение болезни".

Ранее обнаружение первых признаков острого заболевания дыхательной системы у ребенка позволит заблаговременно вмешаться и принять меры, которые облегчат ее течение или не дадут ей развиваться.

Врач может порекомендовать сироп Флавовир (обновленный Иммунофлазид) – препарат с прямым противовирусным действием при острых респираторных вирусных инфекциях. Его действие заключается в блокировании размножения вируса внутри клеток, что не позволяет ему наращивать численность его болезнетворных копий и оказывать вредоносное действие на организм.

"Внимательный родитель может распознать ранние признаки респираторной вирусной инфекции у ребенка и вмешаться в болезнь в самом начале, когда справиться с вирусом намного проще. Если это произойдет, то детскому организму потребуется меньше сил и времени для восстановления. Кроме того, распознавание ранних симптомов респираторного заболевания имеет важное эпидемиологическое значение – не позволит вирусной инфекции распространиться от заболевшего ребенка его близкому окружению", – подчеркнула Галина Бут.

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