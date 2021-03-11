Витамин D3: почему он нужен всем, и как он связан с COVID-19? Доктор Комаровский отвечает на вопросы

Солнца нам часто не хватает, многие не видят его годами, а вот внимание к витамину D3 наоборот — постоянно увеличивается. Нужно ли его принимать постоянно, какая связь между COVID-19 и уровнем витамина D в организме, и какой продукт принимает сам — рассказал Доктор Комаровский в своем новом видео на Youtube-канале.

Витамин D3 принято называть "солнечным". Все потому, что он усваивается через кожу под воздействием солнечных лучей. Витамин D3 всегда считался главным детским витамином, поэтому все родители стараются давать его детям, чтобы не развился рахит. Считается, что он укрепляет кости, мышцы и зубы и помогает им правильно расти. По словам Евгения Комаровского, он необходим не только детям, но и взрослым.

"Нет такой физиологической функции в организме, где бы витамин D не был задействован. То есть он нужен обязательно", — утверждает Евгений Комаровский. Также в своем видео доктор назвал три способа получения витамина D и выделил из них наиболее эффективный.

Сегодня дефицит распространен среди населения во всем мире. Одна из причин — в том, что мы живем в городах, где воздух загрязнен и есть смог, через который солнечные лучи просто к нам не попадают.

Доктор Комаровский рассказывает, что с дефицитом витамина D3 связано очень много болезней. Поэтому врачи рекомендуют его принимать постоянно, что в долгосрочной перспективе может помочь организму легче переносить, а может даже избегать некоторые болезни.

В видео Комаровский также рассказал о том, что дефицит витамина D3 в организме влияет на течение коронавируса, так как об этом появляется все больше исследований.

"Если модно жить долго, если модно профилактировать болезни, а не решать проблемы, когда эти болезни возникли, — я, наверное, за такую моду руками и ногами", — говорит доктор Комаровский.

Доктор поделился, что принимает Витамин D3 от PERLA HELSA. О том, какую именно дозировку советует и о других интересных фактах о витамине D3, Комаровский рассказал в своем видео.