В США в детском питании нашли токсичные тяжелые металлы

Четыре американских производителя питания для детей сознательно продавали еду для малышей, которая в большом количестве содержала мышьяк, свинец, кадмий и ртуть.

Об этом свидетельствуют данные расследования Конгресса США, пишет CNN Health. По заключению экспертов, уровни присутствия тяжелых металлов в питании превышали допустимые нормы.

Перечисленные выше химические вещества являются природными элементами, они могут находиться в почве и попадать оттуда в сельскохозяйственные культуры. Таким образом, полностью избежать их невозможно, но уровень тяжелых металлов в продуктах может резко возрастать из-за использования определенных пестицидов и из-за промышленного загрязнения.

Тяжелые металлы известны тем, что могут вызвать рак и хронические заболевания, и наибольшую опасность они представляют для детей до двух лет. Малыши очень чувствительны к нейротоксинам, поэтому детское питание, в избытке содержащее мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, может негативно повлиять на их мозг на стадии развития.

Большое количество металлов, попав в организм ребенка, может вызвать проблемы в поведении, агрессию, снижение интеллектуальных способностей. При этом дети часто получают гораздо большее количество этих вредных веществ, чем люди другого возраста, именно из детского питанию.

Основной проблемой является то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США до сих пор официально не установило минимальные уровни тяжелых металлов для большинства продуктов детского питания. Это в свою очередь развязывает руки производителям такой продукции.

Например, некоторые образцы питания для детей содержат в 91 раз больше мышьяка, в 177 раз больше свинца, в 69 раз больше кадмия и в пять раз больше ртути, чем это допустимо для бутилированный воды. И из-за отсутствия установленных государством норм содержания этих металлов в детской еде эти продукты до сих пор законно стоят на полках магазинов. При этом они не обозначены никакими предупредительными знаками о содержании тяжелых металлов.

Конгрессмены пришли к выводу, что не нужно устанавливать допустимые уровни металлов для каждого отдельного продукта. Вместо этого необходимо, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов определило максимально возможное количество всех токсичных металлов и применяло этот показатель ко всем продуктам питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые установили, что влияние тяжелых металлов на организм беременной женщины может привести к нарушению гормонального баланса и увеличить риск преэклампсии, преждевременных родов и низкого веса у новорожденного. К таким токсинам относятся никель, мышьяк, кобальт и свинец

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