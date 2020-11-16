Ученые предупредили о вспышке кори после пандемии COVID-19
Ученые прогнозируют крупные вспышки кори в 2021 году.
Как пишет MedicalXpress, это может стать последствием коронавирусной пандемии.
Эксперты призывают на международном уровне принять срочные меры по предотвращению эпидемии кори.
Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году, что повышает шанс будущих вспышек инфекции.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу октября 2020 года отложенные кампании вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей не прошли запланированную иммунизацию против кори.
По словам исследователей, заболеваемость корью в 2020 году оказалась низкой благодаря сокращению поездок и борьбе с распространением коронавируса. Однако экономический кризис, вызванный пандемией, напрямую связан с нехваткой продовольствия. При недоедании у детей усугубляется тяжесть инфекции, что приводит к ухудшению результатов и увеличению смертности. Эта проблема особенно актуальна для стран с низким и средним уровнем доходов.
MedOboz ранее писал, что вакцинация прививкой от Pfizer может быть проблемной. Перевозка препарата требует низкотемпературных условий, а для защиты от вируса может понадобиться ревакцинация.