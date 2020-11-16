Ученые предупредили о вспышке кори после пандемии COVID-19

Специалисты в области здравоохранения заявили о возможной вспышке кори после пандемии COVID-19

Ученые прогнозируют крупные вспышки кори в 2021 году.

Как пишет MedicalXpress, это может стать последствием коронавирусной пандемии.

Эксперты призывают на международном уровне принять срочные меры по предотвращению эпидемии кори.

Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году, что повышает шанс будущих вспышек инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу октября 2020 года отложенные кампании вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей не прошли запланированную иммунизацию против кори.

По словам исследователей, заболеваемость корью в 2020 году оказалась низкой благодаря сокращению поездок и борьбе с распространением коронавируса. Однако экономический кризис, вызванный пандемией, напрямую связан с нехваткой продовольствия. При недоедании у детей усугубляется тяжесть инфекции, что приводит к ухудшению результатов и увеличению смертности. Эта проблема особенно актуальна для стран с низким и средним уровнем доходов.

MedOboz ранее писал, что вакцинация прививкой от Pfizer может быть проблемной. Перевозка препарата требует низкотемпературных условий, а для защиты от вируса может понадобиться ревакцинация.

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