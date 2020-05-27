У детей не так страшна частота ОРВИ, как тяжесть течения заболевания

Дети раннего детского возраста ежегодно могут переносить до 8 эпизодов острой респираторной инфекции, говорят специалисты. Главное - не допустить осложнений заболевания и вовремя отреагировать на его возникновение

Дети подвержены частым заболеваниям острыми респираторными инфекциями. Частые вирусные заболевания считаются нормой для детского возраста- так иммунитет малышей учиться бороться с новыми атаками разнообразных вирусов и побеждать их. Если заболевание протекает без осложнений, не затягивается на недели и завершается выздоровлением, то с иммунитетом все в порядке, утверждают специалисты.

Основная причина того, что ребенок часто болеет, кроется в том, что он постоянно подвергается воздействию новых для него вирусов. Чтобы тренировка вирусами ОРВИ завершилась формированием полноценной иммунной защиты, а не стала причиной ее угнетения или плацдармом для развития многих других, в том числе хронических заболеваний, необходимо ответственно относиться к состоянию здоровья ребёнка: при появлении первых симптомов недомогания обращаться к врачу.

Если причиной заболевания стал вирус, врач может назначить Флавовир (обновленный Иммунофлазид) – препарат с прямым противовирусным действием при острых респираторных вирусных инфекциях. Его способность подавлять размножение вирусов в клетках является несомненным помощником иммунной системе, которая тренируется, делая задачу устранения вируса из организма ребенка вполне посильной. Для детей это особенно важно, потому что неокрепшая иммунная система не всегда может быстро справиться с многочисленными вирусами и нуждается в поддержке. Длительное течение ОРВИ, лечение которого может затягиваться на несколько недель у детей, истощает резервы иммунной системы организма. Действующее вещество препарата Флавовир нормализует защитные механизмы организма, не изнуряя при этом иммунитет ребенка. Особенно это важно, если ребенок уже перенес не одно вирусное заболевание, и последующее грозит затяжным течением и развитием осложнений.

Выявление заболевания в начале его развития и ранней прием прямых противовирусных препаратов станут залогом того, что детский организм справится с очередным вирусным агрессором, а вызванное им заболевание станет еще одной тренировкой, а не проверкой на выносливость защитных сил неокрепшего организма ребенка.

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