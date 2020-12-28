Тяжелые металлы могут повлиять на течение беременности, – ученые

Ученые установили, что влияние тяжелых металлов на организм беременной женщины может привести к нарушению гормонального баланса и увеличить риск преэклампсии, преждевременных родов и низкого веса у новорожденного.

К таким токсинам относятся никель, мышьяк, кобальт и свинец, передает HealthDay.

По мнению авторов исследования, колебания уровней гормонов, которые контролируют процесс беременности, могут негативно сказаться как на здоровье матери, так и на здоровье плода.

Результаты исследования, в котором приняли участие 815 женщин, показали, что некоторые металлы способны нарушать работу эндокринной системы, что может повышать риск развития заболеваний у новорожденных и у детей в более позднем возрасте.

Ученые выявили связь между нарушением выработки половых стероидных гормонов у беременных женщин и недостаточным ростом плода, что является причиной низкой массы тела при рождении, ассоциированной с риском развития у ребенка хронических болезней.

MedOboz ранее сообщал, что вилочковая железа оказалась важным органом, который способствует здоровому течению беременности. Она предотвращает выкидыш и гестационный диабет у женщин.