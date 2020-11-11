Профилактика резус-конфликта во время беременности

Резус-конфликт – один из серьезных рисков беременности, который может стать причиной невынашивания, внутриутробной гибели плода, мертворождения, а также гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБПН). Под этим состоянием подразумевают иммунологическую несовместимость крови матери и плода по резус-фактору – соответственно Rh (–) и Rh (+), что характеризуется сенсибилизацией (гиперчувствительностью к чужеродным веществам) материнского организма. Патология возникает при трансплацентарном проникновении в материнский кровоток эритроцитов плода. Диагностировать резус-конфликт на антенатальном этапе можно с помощью инвазивных и неинвазивных методов, включая допплерографию, ультразвуковое исследование и другие методы.

В качестве профилактики возникновения гемолитической болезни и других серьезных осложнений назначается антенатальная специфическая терапия на базе иммуноглобулина человека антирезус RhO (D). Ее проведение обосновано при соблюдении нескольких условий, в т. ч. угроза выкидыша либо полный/частичный самопроизвольный выкидыш, трофобластическая болезнь, дородовое кровотечение независимо от срока беременности.

Введение антирезус Rho (D) иммуноглобулина обосновано при плановых хирургических или медикаментозных прерываниях беременности, внутриматочных процедурах после проведения инвазивной диагностики, у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью после наложения в связи с этим швов на шейку матки. Также есть ряд других показаний, включая внематочную беременность, антенатальную гибель плода.

Схема применения зависит от клинического протокола по акушерской и гинекологической помощи. Для этого могут применяться медикаменты, соответствующие требуемому профилю безопасности,

например Иммуноглобулин антирезус Rho (D) человека, изготавливаемый компанией "Биофарма Плазма". Препарат выпускается в форме инъекционного раствора и изготавливается с соблюдением стандартов ВОЗ.

Раствор вводится только внутримышечно, применять внутривенно его категорически нельзя. Профилактика противопоказана в случае подтвержденной повышенной чувствительности к донорским иммуноглобулинам человека, а также при отягощенном анамнезе по выраженным аллергическим реакциям на использование белковых лекарств крови человека. При тяжелом течении тромбоцитопении и иных нарушениях системы гемостаза проводить терапию запрещено.

Иммуноглобулин антирезус Rho (D) человека характеризуется хорошей переносимостью, поэтому его введение развитием нежелательных явлений сопровождается редко. Чаще всего это местные реакции в виде отека, покраснения, уплотнения, болевого ощущения в месте инъекции. Из других расстройств возможно развитие слабости, озноба, лихорадки, артралгии, гипотонии, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Разовая доза составляет 1 мл (300 мкг активного вещества). Ее вводят два раза – на 28-й неделе беременности и после родов, предпочтительно – в период 72 часов. В случае выкидыша и его угрозы терапия может проводиться на любом сроке.

После введения препарата за состоянием женщины должен быть установлен врачебный контроль в течение минимум 30 минут. Для снижения вероятности появления нежелательных реакций ампулу с раствором перед введением на протяжении примерно двух часов рекомендуется выдержать в условиях комнатной температуры.

Применение Иммуноглобулина антирезус Rho (D) человека у новорожденных запрещено, средство может вводиться только матери. Если во время беременности проводилась профилактика, у ребенка после рождения может регистрироваться слабоположительный ответ прямых тестов на наличие антиглобулина.

Резус-положительными, согласно данным статистики, является около 85% людей европеоидной расы. При резус-конфликтной беременности профилактические мероприятия с применением анти-D-иммуноглобулина очень эффективны, об этом свидетельствуют низкие показатели по гемолитической болезни в развитых странах.

В Украине потенциально проблема резус-конфликта затрагивает каждую седьмую беременность. Препараты компании "Биофарма Плазма" по эффективности и профилю безопасности зарубежным аналогам не уступают, их можно использовать с профилактической целью в каждом из выявленных случаев.