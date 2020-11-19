Применение препаратов альбумина в терапии тяжелой преэклампсии

Преэклампсия является распространенной патологией. Частота встречаемости болезни варьирует в диапазоне 2-8% от всех беременностей, что в среднем в мире соответствует примерно 10 млн случаев в год.

Это состояние развивается после 20-й недели беременности, для него характерно появление артериальной гипертензии в сочетании с протеинурией и, возможно, дополнительных симптомов, которые могут свидетельствовать о поражении других органов и систем. Также к признакам этого нарушения относится усиление существующей артериальной гипертензии.

Протекающая в тяжелой форме преэклампсия приводит к развитию многих фатальных осложнений, это относится к отслойке плаценты, отеку легких и мозга, субкапсулярным кровоизлияниям в печень, кровоизлияниям в мозг, надпочечники, HELLP-синдрому и др. Опасность патологии состоит в серьезном риске смертельного исхода как для матери, так и для ребенка.

К возникновению преэклампсии могут приводить разные факторы, включая болезни почек в хроническом течении, сахарный диабет, болезнь чаще встречается у женщин старше 40 лет, чем у более молодых матерей. Также к факторам риска относят указания в семейном анамнезе на болезни сердечно-сосудистой системы.

Согласно результатам последних исследований, в развитии патологии важное значение имеет водно-электролитный дисбаланс и поражения сосудистого эндотелия. Существует предположение, что механизм преэклампсии запускается на фоне тотального поражения эндотелия сосудов, что становится причиной увеличения его проницаемости. Это приводит к тому, что крупные молекулы альбумина попадают в интерстициальное пространство, в результате чего возникает альбуминурия (протеинурию относят к числу основных симптомов преэклампсии).

Дальнейшее ухудшение ситуации связано с активным выходом воды из сосудистого русла, после чего она накапливается в интерстициальном пространстве, что приводит к снижению онкотического давления крови. Это проявляется в виде отеков, в т. ч. генерализованных, что также считается симптомом патологии.

Лечение преэклампсии может вестись разными методами, включая терапию осмотически активными средствами, необходимыми для коррекции нарушений водно-электролитного баланса. Это способствует увеличению осмолярности плазмы крови и предотвращению потери воды.

Для увеличения онкотического давления плазмы крови также могут применяться препараты альбумина, например инфузионный раствор Альбумин-Биофарма.

Альбумин – белковая фракция плазмы крови человека, при внутривенном введении терапия позволяет поддерживать онкотическое давление на нужном уровне. Вопрос комбинированной терапии с иными препаратами решается врачом индивидуально с учетом рекомендаций клинических руководств и в соответствии с необходимостью использовать малые объемы инфузионных растворов.

Лечение должно проводиться только в стационарных условиях. Для введения препарата альбумина используется отдельная система, скорость введения – до 50-60 капель в минуту. На фоне дегидратации предварительно проводится пероральная/парентеральная регидратация.

При определении режима дозирования должны учитываться разные факторы, включая гемодинамические показатели и показатели дыхания, в дальнейшем требуется их постоянный контроль. Если Альбумин-Биофарма применяется в сочетании с ингибиторами АПФ, риск выраженного понижения артериального давления увеличивается.

Терапия чаще всего проходит без осложнений, у некоторых пациенток отмечаются нежелательные явления в виде болей в области поясницы, повышения температуры тела. Эти побочные эффекты чаще всего носят невыраженный характер и коррекции или отмены терапии не требуют. Важно следить за развитием аллергических или анафилактических реакций, в случае подозрения на их развитие введение раствора останавливают.

Альбумин компании "Биофарма" – высокоэффективное средство, которое может применяться не только в акушерстве, но и при лечении других болезней, включая перитонит, ожоги, септический шок. Лекарство отличает хорошая переносимость и высокая эффективность, благодаря терапии значительно улучшается прогноз и увеличивается выживаемость пациентов.

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