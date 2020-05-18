Применение иммунобиологических препаратов крови при резус-конфликтной беременности

Резус-конфликтом называют иммунологическую несовместимость по резус-фактору крови матери и плода – Rh (–) и Rh (+) соответственно, что характеризуется сенсибилизацией материнского организма. Патология развивается при трансплацентарном проникновении эритроцитов плода в кровоток матери.

Резус-конфликт представляет собой серьезный риск, он может стать причиной внутриутробной гибели плода, невынашивания беременности, мертворождения и гемолитической болезни плода и новорожденного (ГХПН). На антенатальном этапе диагностировать патологию можно, используя инвазивные и неинвазивные методы, включая УЗИ, допплерографию и др.

Чтобы избежать развития гемолитической болезни и других осложнений, показано проведение антенатальной специфической профилактики с использованием иммуноглобулина человека антирезус RhO (D). Она назначается при нескольких условиях, включая угрозу выкидыша либо полный/частичный самопроизвольный выкидыш, трофобластическую болезнь, дородовое кровотечение вне зависимости от срока беременности.

Введение иммуноглобулина показано при плановом хирургическом или медикаментозном прерывании беременности, внутриматочных процедурах после осуществления инвазивной пренатальной диагностики (амниоцентеза, биопсии хориона, кордоцентеза), при истмико-цервикальной недостаточности и наложения в связи с этим швов на шейку матки. Также к числу показаний к проведению профилактических мероприятий относится антенатальная гибель плода, внематочная беременность, любые абдоминальные травмы (прямая/косвенная, открытая/закрытая, острая/тупая).

Режим дозирования определяется клиническим протоколом по акушерской и гинекологической помощи у женщин с иммунными конфликтами. Для терапии могут применяться средства, соответствующие необходимому профилю безопасности,

например Иммуноглобулин антирезус Rho (D) человека компании "Биофарма Плазма". Препарат изготавливается с соблюдением стандартов ВОЗ: плазма, используемая в качестве сырья, проверяется на отсутствие ВИЧ и вирусов гепатита В и С три раза, для исключения вирусной ДНК применяется метод ПЦР.

Раствор вводится только внутримышечно, применять внутривенно его категорически нельзя. Профилактика противопоказана в случае подтвержденной повышенной чувствительности к донорским иммуноглобулинам человека, а также при отягощенном анамнезе по выраженным аллергическим реакциям на использование белковых лекарств крови человека. При тяжелом течении тромбоцитопении и иных нарушениях системы гемостаза проводить терапию запрещено.

Иммуноглобулин антирезус Rho (D) человека характеризуется хорошей переносимостью, поэтому его введение развитием нежелательных явлений сопровождается редко. Чаще всего это местные реакции в виде отека, покраснения, уплотнения, болевого ощущения в месте инъекции. Из других расстройств возможно развитие слабости, озноба, лихорадки, артралгии, гипотонии, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Разовая доза составляет 300 мкг. Обычно препарат вводится на 28 неделе беременности, затем, если ребенок Rh (+), требуется повторная доза, предпочтительно – в течение 72 часов после родов. При выкидыше и его угрозе терапию проводят на любом сроке беременности. Также введение иммуноглобулина обосновано при проведении инвазивных процедур (например, амниоцентеза) и в случаях травм органов брюшной полости, требующих оперативного вмешательства.

После введения дозы необходимо наблюдение врача на протяжении минимум 30 минут. Чтобы снизить вероятность развития нежелательных явлений, перед инъекцией ампулу с раствором необходимо выдержать в условиях комнатной температуры в течение примерно двух часов.

Иммуноглобулин антирезус Rho (D) человека может применяться только у матери, введение средства новорожденным запрещено. Если женщина в период беременности получала препарат с профилактической целью, при рождении у ребенка возможен слабоположительный ответ прямых тестов на наличие антиглобулина.

Согласно статистическим данным, резус-положительными является примерно 85% людей европеоидной расы. Профилактические меры при резус-конфликтной беременности, заключающиеся во введении анти-D-иммуноглобулина, очень эффективны, поэтому в развитых странах ГХПН практически не встречается.

В Украине проблема резус-конфликта потенциально затрагивает каждую седьмую беременность. Иммуноглобулин антирезус Rh0 (D) человека по качеству и профилю безопасности не уступает зарубежным аналогам и может использоваться для профилактики в каждом из выявленных случаев.

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