Практика применения внутривенных иммуноглобулинов у детей

Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) относятся к числу препаратов с широким набором антител, проявляющих эффективность в отношении многих чужеродных антигенов. Спектр их использования включает как иммуномодулирующую, так и заместительную терапию у больных с нарушениями гуморального звена иммунитета. При первичном иммунодефиците (ПИД) и нарушениях антителообразования наиболее изученным методом считается заместительная терапия.

ПИД может проявляться в разных формах, это относится к наследственной гипогаммаглобулинемии, общей вариабельной иммунной недостаточности, комбинированным видам иммунодефицитов и др. Терапия признается успешной при достижении посттрансфузионного сывороточного уровня IgG от 5 г/л.

По сравнению с показателями других стран, в Украине регистрируется небольшое число случаев ПИД, что обусловлено невысоким уровнем диагностики. У пациентов с приобретенными иммунодефицитами, связанными с нарушением биосинтеза иммуноглобулинов либо повышенным катаболизмом, иммунокоррекция может носить неотложный и профилактический характер.

Введение внутривенных иммуноглобулинов позволяет пополнить антительный состав, также в результате терапии происходит замена функционально неполноценных иммуноглобулинов высококачественными аналогами, что улучшает иммунный ответ и снижает риск возникновения заболеваний инфекционной этиологии.

Одна из серьезных угроз у недоношенных новорожденных – высокая склонность к сепсису, что связано прежде всего с относительной недостаточностью гуморального иммунитета из-за сниженной передачи иммуноглобулинов от матери (рост трансплацентарной передачи антител отмечается примерно к третьему триместру беременности).

Согласно имеющимся данным, позволяющим сравнить корреляцию проведения иммунотерапии с частотой возникновения сепсиса у этой группы детей, сочетанное применение ВВИГ с антибиотиком значительно снижает количество неонатального сепсиса, особенно у детей с низкой массой тела. Для более широкого использования внутривенных иммуноглобулинов необходимы дополнительные исследования, поскольку эффективность лечения зависит от многих факторов, в т. ч. от срока гестации и сопутствующих патологий.

Для лечения сепсиса у недоношенных новорожденных может использоваться препарат Биовен, выпускаемый компанией "Биофарма". Он применялся в ходе исследований по оценке эффективности иммунотерапии при тяжелой термической травме у детей в остром периоде ожоговой болезни. В результате терапии отмечалось снижение числа септических осложнений, также уменьшилось число клинических проявлений полиорганной недостаточности.

Целью неотложной заместительной терапии при тяжелых гнойно-септических осложнениях и сепсисе является элиминация возбудителя инфекционного процесса и его токсинов. Кроме того, у пациентов с сепсисом и инфекционно-токсическим шоком применение Биовена способствует купированию общей воспалительной реакции организма, которая может привести к развитию синдрома полиорганной недостаточности.

Патогенетическое обоснование внутривенной иммунотерапии основано на сведениях о механизме возникновения системной воспалительной реакции, роли конкретных метаболитов, свойстве иммунной системы поддерживать равновесие и восстанавливаться после повреждения.

Применение Биовена на фоне вторичного иммунодефицитного состояния в результате сепсиса у детей с ВИЧ-инфекцией дает возможность значительно сократить курс реанимационных мероприятий и использовать меньшие дозы антибиотиков, что снижает риск возникновения грибковой инфекции.

Биовен вводится внутривенно, разовая/суточная доза и кратность применения зависит от массы тела, возраста, тяжести состояния, ответа на терапию. При использовании препарата в более высоких дозах отмечается иммуномодулирующая и противовоспалительная активность, что позволяет использовать ВВИГ для терапии заболеваний аутоиммунного и воспалительного характера.

Иммуномодулирующее действие Биовена проявляется различными эффектами, это относится к угнетению провоспалительных цитокинов, нейтрализации аутоантител и снижению их выработки, изменению свойств Fc-рецепторов фагоцитов и др. Это позволяет применять внутривенные иммуноглобулины на фоне разных патологий, например при иммунной тромбоцитопенической пурпуре и синдроме Кавасаки. Этот метод терапии широко исследовался и сегодня успешно применяется, использование ВВИГ соответствует уровню А доказательной базы. Также Биовен может входить в состав комбинированной терапии системных васкулитов, системной красной волчанки, дерматомиозита, энцефалита инфекционного генеза и некоторых других патологий.

Внутривенная иммунотерапия характеризуется высокой безопасностью. При соблюдении режима дозирования и правил антисептики развитие нежелательных явлений практически не наблюдается. Включение Биовена в лечебную стратегию позволяет сократить сроки выздоровления и минимизировать риск появления угрожающих жизни осложнений.