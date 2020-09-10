Полезный ланч-бокс для ребенка: что в него положить?

Все родители знают, что ребенку для полноценного роста и развития необходимо правильное питание – именно из него организм потребляет все необходимые ему для формирования здоровых органов, систем и процессов вещества.

При чем детский рацион должен быть полезным и богатым в течение всего дня, а не только когда малыш находится дома под крылышком у родителей. То есть, даже в школе или детском саду необходимо обеспечить ребенку здоровый обед или перекус, и поможет в этом правильно подготовленный ланч-бокс.

Каким он должен быть, чтобы ребенок от него не отказывался, и что в него положить, рассказала у себя в Instagram нутрициолог и специалист общественного здравоохранения Мария Кардакова.

Почему дети не любят ланч-боксы?

Многие школьники, особенно средних и старших классов, категорически не хотят брать из дома обеды, предпочитая перекусывать в школе буфетными булочками или магазинными шоколадками-чипсами. Чтобы выяснить причины такой нелюбви, по словам эксперта, австрийские специалисты провели опрос, в результате которого выяснилось, что многим детям не нравятся сами боксы (мол, у других круче), их скучное наполнение (каждый день в них кладут практически одно и то же), слишком сухая пища или слишком мягкая и слизкая, либо же детей просто не устраивает, что вся еда в коробках смешивается.

Исходя из полученных вариантов, Кардакова рекомендует в выборе и подготовке ланч-бокса соблюдать некоторые критерии. "Главное, что ребенок должен захотеть его взять с собой и съесть содержимое", – подчеркивает нутрициолог.

Хорошо, если ланч-бокс:

– Красивый, чистый, с наклейками и именем владельца – то есть, сам бокс должен нравиться ребенку;

– Коробка должна быть из термоустойчивого пластика или других безопасных материалов;

– Имеет отделы для разных компонентов;

– Содержит максимальное число пищевых групп;

– Обед яркий и разноцветный;

– Содержит разные текстуры;

– Перекус не похож на тот, что ребенку выдали вчера.

Что подготовить для ланча?

"Для того, чтобы снизить дефицит элементов, важно для каждого приема пищи стараться выбирать продукты с максимально высокой пищевой ценностью, включая перекус или обед. Поэтому самое время отложить бисквитных мишек и шоколадные батончики. Помните, что не все ходят в школу с чипсами и леденцами, несмотря на то, что ваши дети могут рассказать вам именно про таких одноклассниках. Дети учатся коммуницировать, а вам важно продолжать предлагать выбор здоровых ланч-боксов всеми возможными вам способами", – отмечает эксперт.

Кардакова рекомендует положить коробку следующие продукты, исходя из предпочтений ребенка:

– Порцию свежих овощей̆ или фруктов;

– Белковый̆ компонент для сытости (что-то мясное/молочное/бобовые /яйцо и пр.);

– То, что даст ребенку больше энергии - медленные углеводы (что-то из круп или цельнозерновой муки - хлеб, хлебец, лаваш и т.д.);

– Дополнительная вкусовая добавка или соус, желательно что-то из полезных жиров - орехи, хумус (пюре из нута), гуакамоле (паста из авокадо).

Вот пример готового ланч-бокса, который наверняка придется по вкусу вашему ребенку:

– Овощные палочки с хумусом, хлеб с ореховой пастой;

– Лаваш с гуакамоле, овощами и кусочками мяса (или тунца/фасоли/тофу);

– Цельнозерновые хлопья, йогурт, горсть семечек с сухофруктами, любимый фрукт;

– Паста с тунцом и кукурузой, коробочка изюма или банан.

Нутрициолог также рекомендует подумать над содержимым ланч-бокса вместе с ребенком, дав ему возможность самому выбрать продукты, которые ему хотелось бы есть в школе.

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