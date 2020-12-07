Рождение ребенка важный и ответственный шаг для родителей. Мамы, узнав о своем положении, начинают усиленно заботиться о здоровье малыша: они становятся на учет, сдают анализы, не жалея средств.

МОЗ Украины рекомендует всем беременным проходить комбинированные скрининги, чтобы вовремя выявить возможные патологии плода. Однако для одной киевской семьи рождение ребенка стало трагедией, в которой виноваты не родители, а врач. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Жительница Киева Елена Иванова решила родить второго ребенка в 35 лет. Она обратилась к акушеру-гинекологу Александру Котову, у которого наблюдалась много лет и которому безгранично доверяла.

На 11-ой неделе врач предложил женщине сдать НИПТ (неинвазивный пренатальный тест), который, по его словам, обладает 100% точностью в выявлении патологий. За этот анализ Елена отдала 14 тысяч гривен. Результат – отличный, без нарушений. Но комбинированный скрининг врач не предлагал. Именно он является общепринятым во всем мире.

Задача скрининговых программ – выявить патологии плода, несовместимые с жизнью, и сделать прерывание беременности. По законодательству Украины прервать беременность при наличии таких состояний, как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, можно до 22-ой недели. За всю беременность женщина должна пройти три скрининга: на 11-13 неделе, 18-20 и на 30-32. Комплексный пренатальный скрининг состоит из УЗИ и биохимического анализа крови.

Не было причин переживать, пока женщина не попала в родильное отделение одной госбольницы. На 28-ой неделе беременности у нее выявили многоводие, которое может возникать из-за инфекции у матери или из-за серьезных генетических патологий у плода. В больнице решили устранять только первую причину, вторую даже никто не рассматривал, ведь был сделан НИПТ.

Роды проходили в приватной клинике.

"Все было нормально, без экстренных ситуаций. Но когда наша доченька родилась, в родильном зале воцарилась пугающая тишина. Я не понимала, что происходит, потому что все врачи замолчали. Их лица стали серьезными. Ничего не сказав, они забрали ребенка и начали его реанимировать, потому что он не задышал и не заплакал", – рассказывает женщина.

Девочка весила всего 2,6 килограмма. По словам матери, ее голова была странной формы, параметры тела были нарушены.

На третий день после родов врачи сказали, что подозревают у ребенка синдром Эдвардса. Об этом говорило и поведением девочки: она много спала, ни на что не реагировала, странно водила глазами. Диагноз подтвердили в "Охмадет".

"90-95% детей умирают на первом году жизни, роддом отправил ее умирать домой", – жалуется мать.

На УЗИ гинеколог не заподозрил нарушений, а женщина из-за доверия не стала консультироваться у другого доктора. Также у беременной были и другие тревожные звоночки, которые грамотный акушер не мог пропустить: возраст матери – 35 лет, возраст мужа – 45 лет, многоводие и выкидыш во время предыдущей беременности на раннем сроке. Этих факторов более чем достаточно, чтобы с особым вниманием исследовать плод.

Врач Александр Котов своей вины в случившемся не видит, считает что произошла ошибка в лаборатории при проведении теста.

В роддоме "Лелека" никаких нарушений тоже не нашли. Как там объяснили, поиск генетических нарушения проводят на ранних сроках, а не на третьем триместре. Но после родов был назначен анализ на кариотип и была выявлена трисомия 18 хромосомы – синдром Эдвардса.

Сдавать НИПТ Котов направил Елену в лабораторию CSD, но она отправляет образцы в США, где болезнь не выявили.

В этой ситуации все пытаются снять с себя ответственность, никто не хочет признать свою вину в таком большом горе для родителей.

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