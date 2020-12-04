Особенности терапии антифосфолипидного синдрома внутривенными иммуноглобулинами

Антифосфолипидный синдром (АФС) относится к числу актуальных проблем современной медицины, несмотря на то, что заболевание известно и изучается давно. Это невоспалительная мультисистемная болезнь, для которой характерна выработка большого числа антифосфолипидных антител (АФА), она может быть изолированной либо возникать в комбинации с другими аутоиммунными заболеваниями, например с системной красной волчанкой, узелковым периартериитом.

Спектр клинических проявлений АФС обусловлен возможностью поражения сосудов любой локализации и калибра. Наиболее распространенными тромботическими событиями считается тромбоэмболия легочной артерии, ишемические инсульты, транзиторные ишемические атаки, тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Антифосфолипидный синдром может проявляться в виде акушерской патологии. Заподозрить развитие АФС можно на основании нескольких типичных признаков: 3 и более выкидышей на ранних сроках беременности (до 10 недели), хотя бы 1 эпизод необъясненной гибели плода на более поздних сроках. Также к числу признаков этого аутоиммунного состояния относятся преждевременные роды у женщин с эклампсией, преэклампсией или плацентарной недостаточностью.

АФС влияет на развитие плода и может привести к задержке внутриутробного развития, недоношенности, низкой массе тела новорожденного. Есть сведения о негативном воздействии синдрома антифосфолипидных антител на формирование центральной нервной системы.

Согласно результатам некоторых исследований, необъяснимое бесплодие может быть связано с АФС, поэтому при невозможности выявить причину неспособности забеременеть рекомендована ранняя диагностика и терапия иммунных нарушений.

При антифосфолипидном синдроме лечение направлено в первую очередь на профилактику образования тромбов, чаще всего она успешно купирует симптомы патологии. При этом причиной многих осложнений является не только тромбоз мелких сосудов, ими могут выступать и некоторые другие особенности АФС, в частности активация провоспалительных факторов, которая связана с воспалительным процессом в сосудистой стенке. Выявление этих особенностей стало причиной включения в состав лечения внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ). Эффективность комбинированной терапии исследовалась у женщин с указаниями в анамнезе на привычное невынашивание, изучение воздействия ВВИГ продолжалось и после родов и охватывало период адаптации недоношенных детей.

В исследовании принимал участие препарат Биовен, выпускаемый компанией "Биофарма Плазма". Его отличает хорошая переносимость, также у этого лекарства небольшой круг противопоказаний, благодаря чему его можно применять в рутинной практике у больных с АФС.

Введение раствора запрещено у пациентов с указаниями в анамнезе на тяжелые аллергические реакции на введение белковых средств крови человека. Из нежелательных явлений наиболее часто указывают на местные реакции в месте введения препарата.

Согласно результатам исследований, применение Биовена оказывает положительное влияние на течение беременности и родов, дополнительным преимуществом считается уменьшение числа осложнений. При искусственном увеличении у матери уровня IgG можно увеличить уровень антител у плода до целевого, достижение показателя > 4 г/л признано прогностически благоприятным, поскольку при этом адаптация новорожденного проходит без серьезных осложнений.

Включение внутривенных иммуноглобулинов в комбинированное лечение оказывает положительное влияние на показатели системы гемостаза, это связывают с частичной нормализацией иммунного баланса, снижением выработки аутоантител из-за подавления активности В-клеток, нейтрализацией аутоантител и аутоантигенов и др.

Эффект от использования Биовена для новорожденных проявляется в предотвращении аутоиммунной продукции антител, связанной с ослаблением воспалительной автореактивности. Дополнительно усиливается защита от многих инфекций, включая бактерии, вирусы, паразиты и грибки.

Поскольку синдром антифосфолипидных антител негативно влияет на течение беременности, женщинам фертильного возраста требуется целенаправленный скрининг носительства. Еще на этапе планирования беременности за состоянием АФА-позитивных женщин должен быть остановлен тщательный контроль, благодаря которому можно избежать развития многих нежелательных последствий.