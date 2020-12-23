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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Назван орган, который защищает организм женщины во время беременности

6.9т
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Вилочковая железа оказалась важным органом, который способствует здоровому течению беременности. Она предотвращает выкидыш и гестационный диабет у женщин.

К такому выводу пришла международная исследовательская группа под руководством Университета Британской Колумбии, передает MedicalХpress.

Ученые выявили значительную роль этого органа как в контроле метаболических процессов, так и в иммунитете во время беременности.

Гормоны женской репродуктивной системы запускают изменения в вилочковой железе, также известной как тимус, которая является центральным органом системы иммунитета. Во время беременности тимус производит Т-регуляторные клетки (Tregs), помогающие без вреда для организма преодолеть возникшие изменения.

Также была определена роль рецептора RANK, который экспрессируется в железе. Так, при его отсутствии у мышей наблюдалось пониженное образование Т-регуляторных клеток в тимусе и, следовательно, их было меньше в плаценте, что стало причиной большего числа выкидышей.

Что касается развития диабета у беременных, то в норме регуляторные Т-клетки попадают в жировую ткань матери, чтобы помешать развитию воспаления и помочь контролировать уровень глюкозы в организме. У беременных животных без рецептора RANK наблюдались повышенные значения глюкозы и инсулина.

Дефицит Tregs во время беременности также оказывает долгосрочное воздействие на потомство. Мышата были предрасположенными к диабету и избыточному весу на протяжении всей жизни. Введение T-регуляторных клеток особям с дефицитом RANK обратило вспять все проблемы со здоровьем, включая выкидыш и уровень глюкозы у матери, а также нормализовало вес тела детенышей.

Исследователи также проанализировали женщин с диабетом во время беременности, выявив уменьшенное количество Tregs в их плаценте, как и в исследовании на животных.

MedOboz сообщал, что беременные и кормящие грудью женщины могут участвовать в вакцинации против COVID-19. Эксперты рекомендуют сделать прививку, даже несмотря на отсутствие данных о безопасности в этих группах.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Здоровье
Тег
беременность
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