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Можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19: рекомендации экспертов

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Беременные и кормящие грудью женщины могут участвовать в вакцинации против COVID-19.

Как передает WebMD, прививку стоит делать, даже несмотря на отсутствие данных о безопасности в этих группах.

Такую рекомендацию дали Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) и Общество медицины матери и плода.

По словам экспертов, беременных женщин, которые не хотят вакцинироваться, тоже нужно поддержать в их решении.

Кроме того, по данным CDC, женщинам не нужно избегать беременности после вакцинации препаратом Pfizer, разработанным на основе матричной РНК.

В CDC отмечают, что несмотря на то, что беременные женщины не принимали участия в клинических испытаниях, мРНК-вакцины, которые не являются живыми вакцинами, "вряд ли представляют опасность для беременных" и "не считаются риском для грудного ребенка".

Ранее MedOboz писал, что коронавирус намного опасней гриппа. Количество летальных случаев от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Теги
беременность Вакцина от коронавируса
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