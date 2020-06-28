Маленьким детям нельзя давать мед и манную кашу: назван полный список продуктов

Среди продуктов, которые родители часто дают малышам, не зная о их вредности, оказались сок, манная каша, йогурт, сухой завтрак, глазированный сырок, мед, виноград, детские мультивитамины и молочный коктейль.

Соответствующий список составил портал AdMe. У некоторых из этих продуктов очень много сахара, а некоторые просто нельзя давать детям из-за физиологических особенностей их организма.

Сок

В стакане такого напитка содержится порядка 5-6 ч. л. сахара. Растворенный сахар быстро всасывается в кровь, что не способствует здоровому углеводному обмену. Поэтому Американская академия педиатрии порекомендовала есть фрукты, а не употреблять этот напиток. Также можно выпить свежевыжатый сок, а лучше – смузи.

Сок fruitnews.ru

Манная каша

Манная каша не содержит ничего, кроме углеводов. При переработке соответствующей крупы в ней не остается витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития малыша. Это калорийная и "пустая" еда. Но существуют другие полезные каши – гречневая, овсяная, перловая, пшенная.

Манная каша kopilka-kulinara.ru

Йогурт

Чтобы выбрать ребенку полезный йогурт, нужно изучить его состав. Также нужно отказаться от таких продуктов, которые в магазинах хранятся не в холодильниках, а на открытых полках. Вместо сладких фруктовых йогуртов следует выбиратьнатуральные нежирные. Йогурты с добавками содержат много сахара, жира и калорий, что способствует увеличению веса и повышению риска развития диабета.

Йогурт ekokom-bio.com

Сухие завтраки

В такой еде обычно нет полезных веществ, но сахар присутствует в избытке. При изготовлении сухих завтраков из зерен кукурузы, пшеницы, овса удаляются все оболочки, а остаются легкоусвояемые углеводы. Насытиться хлопьями сложно. Альтернатива сухим завтракам – каша. С помощью фруктов и орехов ее можно сделать привлекательной для детей.

Сухие завтраки koloro.ua

Глазированный сырок

В этом продукте много сахара, а из-за ароматизаторов и усилителей вкуса сложно оценить качество творога. В сырках могут содержаться консерванты и другие вредные вещества. Лучше кушать обычный творог, к которому можно добавить ягоды или фрукты.

Глазированный сырок woman.rambler.ru

Мед

Мед нельзя давать детям до 2 лет. Кроме того, что существует возможность аллергической реакцией, иногда в нем содержатся бактерии, которые в силу возрастных физиологических особенностей организма малыша могут привести к острому инфекционному заболеванию – детскому ботулизму.

Мед fxmed.com.ua

Виноград

В винограде есть нужные ребенку витамины и минералы. В тоже время ягоды крупные и скользкие, и ребенок может ими подавиться. Также виноград довольно тяжелый продукт для пищеварительной системы, особенно малышей.

Виноград supersadovnik.ru

Детские мультивитамины

К выбору детских мультивитаминов нужно подходить ответственно и давать их малышу только по назначению врача при соответствующих показаниях. Ребенок должен получать витамины из еды, поэтому не нужно без необходимости давать их дополнительно.

Детские мультивитамины ferra.ru

Молочный коктейль

В молочном коктейле содержится очень много сахара и жира. Исследования говорят о том, что регулярное употребление такого напитка может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочный коктейль koktelclub.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты ускоряют старение организма и что следует включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся