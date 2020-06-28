Маленьким детям нельзя давать мед и манную кашу: назван полный список продуктов

Среди продуктов, которые родители часто дают малышам, не зная о их вредности, оказались сок, манная каша, йогурт, сухой завтрак, глазированный сырок, мед, виноград, детские мультивитамины и молочный коктейль.
Соответствующий список составил портал AdMe. У некоторых из этих продуктов очень много сахара, а некоторые просто нельзя давать детям из-за физиологических особенностей их организма.
Сок
В стакане такого напитка содержится порядка 5-6 ч. л. сахара. Растворенный сахар быстро всасывается в кровь, что не способствует здоровому углеводному обмену. Поэтому Американская академия педиатрии порекомендовала есть фрукты, а не употреблять этот напиток. Также можно выпить свежевыжатый сок, а лучше – смузи.
Сок
fruitnews.ru
Манная каша
Манная каша не содержит ничего, кроме углеводов. При переработке соответствующей крупы в ней не остается витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития малыша. Это калорийная и "пустая" еда. Но существуют другие полезные каши – гречневая, овсяная, перловая, пшенная.
Манная каша
kopilka-kulinara.ru
Йогурт
Чтобы выбрать ребенку полезный йогурт, нужно изучить его состав. Также нужно отказаться от таких продуктов, которые в магазинах хранятся не в холодильниках, а на открытых полках. Вместо сладких фруктовых йогуртов следует выбиратьнатуральные нежирные. Йогурты с добавками содержат много сахара, жира и калорий, что способствует увеличению веса и повышению риска развития диабета.
Йогурт
ekokom-bio.com
Сухие завтраки
В такой еде обычно нет полезных веществ, но сахар присутствует в избытке. При изготовлении сухих завтраков из зерен кукурузы, пшеницы, овса удаляются все оболочки, а остаются легкоусвояемые углеводы. Насытиться хлопьями сложно. Альтернатива сухим завтракам – каша. С помощью фруктов и орехов ее можно сделать привлекательной для детей.
Сухие завтраки
koloro.ua
Глазированный сырок
В этом продукте много сахара, а из-за ароматизаторов и усилителей вкуса сложно оценить качество творога. В сырках могут содержаться консерванты и другие вредные вещества. Лучше кушать обычный творог, к которому можно добавить ягоды или фрукты.
Глазированный сырок
woman.rambler.ru
Мед
Мед нельзя давать детям до 2 лет. Кроме того, что существует возможность аллергической реакцией, иногда в нем содержатся бактерии, которые в силу возрастных физиологических особенностей организма малыша могут привести к острому инфекционному заболеванию – детскому ботулизму.
Мед
fxmed.com.ua
Виноград
В винограде есть нужные ребенку витамины и минералы. В тоже время ягоды крупные и скользкие, и ребенок может ими подавиться. Также виноград довольно тяжелый продукт для пищеварительной системы, особенно малышей.
Виноград
supersadovnik.ru
Детские мультивитамины
К выбору детских мультивитаминов нужно подходить ответственно и давать их малышу только по назначению врача при соответствующих показаниях. Ребенок должен получать витамины из еды, поэтому не нужно без необходимости давать их дополнительно.
Детские мультивитамины
ferra.ru
Молочный коктейль
В молочном коктейле содержится очень много сахара и жира. Исследования говорят о том, что регулярное употребление такого напитка может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Молочный коктейль
koktelclub.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты ускоряют старение организма и что следует включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся