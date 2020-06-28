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/ Mamaclub

Маленьким детям нельзя давать мед и манную кашу: назван полный список продуктов

2.3т
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Среди продуктов, которые родители часто дают малышам, не зная о их вредности, оказались сок, манная каша, йогурт, сухой завтрак, глазированный сырок, мед, виноград, детские мультивитамины и молочный коктейль.

Соответствующий список составил портал AdMe. У некоторых из этих продуктов очень много сахара, а некоторые просто нельзя давать детям из-за физиологических особенностей их организма.

Сок

В стакане такого напитка содержится порядка 5-6 ч. л. сахара. Растворенный сахар быстро всасывается в кровь, что не способствует здоровому углеводному обмену. Поэтому Американская академия педиатрии порекомендовала есть фрукты, а не употреблять этот напиток. Также можно выпить свежевыжатый сок, а лучше – смузи.

Сок

Сок

fruitnews.ru

Манная каша

Манная каша не содержит ничего, кроме углеводов. При переработке соответствующей крупы в ней не остается витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития малыша. Это калорийная и "пустая" еда. Но существуют другие полезные каши – гречневая, овсяная, перловая, пшенная.

Манная каша

Манная каша

kopilka-kulinara.ru

Йогурт

Чтобы выбрать ребенку полезный йогурт, нужно изучить его состав. Также нужно отказаться от таких продуктов, которые в магазинах хранятся не в холодильниках, а на открытых полках. Вместо сладких фруктовых йогуртов следует выбиратьнатуральные нежирные. Йогурты с добавками содержат много сахара, жира и калорий, что способствует увеличению веса и повышению риска развития диабета.

Йогурт

Йогурт

ekokom-bio.com

Сухие завтраки

В такой еде обычно нет полезных веществ, но сахар присутствует в избытке. При изготовлении сухих завтраков из зерен кукурузы, пшеницы, овса удаляются все оболочки, а остаются легкоусвояемые углеводы. Насытиться хлопьями сложно. Альтернатива сухим завтракам – каша. С помощью фруктов и орехов ее можно сделать привлекательной для детей.

Сухие завтраки

Сухие завтраки

koloro.ua

Глазированный сырок

В этом продукте много сахара, а из-за ароматизаторов и усилителей вкуса сложно оценить качество творога. В сырках могут содержаться консерванты и другие вредные вещества. Лучше кушать обычный творог, к которому можно добавить ягоды или фрукты.

Глазированный сырок

Глазированный сырок

woman.rambler.ru

Мед

Мед нельзя давать детям до 2 лет. Кроме того, что существует возможность аллергической реакцией, иногда в нем содержатся бактерии, которые в силу возрастных физиологических особенностей организма малыша могут привести к острому инфекционному заболеванию – детскому ботулизму.

Мед

Мед

fxmed.com.ua

Виноград

В винограде есть нужные ребенку витамины и минералы. В тоже время ягоды крупные и скользкие, и ребенок может ими подавиться. Также виноград довольно тяжелый продукт для пищеварительной системы, особенно малышей.

Виноград

Виноград

supersadovnik.ru

Детские мультивитамины

К выбору детских мультивитаминов нужно подходить ответственно и давать их малышу только по назначению врача при соответствующих показаниях. Ребенок должен получать витамины из еды, поэтому не нужно без необходимости давать их дополнительно.

Детские мультивитамины

Детские мультивитамины

ferra.ru

Молочный коктейль

В молочном коктейле содержится очень много сахара и жира. Исследования говорят о том, что регулярное употребление такого напитка может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочный коктейль

Молочный коктейль

koktelclub.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты ускоряют старение организма и что следует включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.

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Автор
Яра Дорош
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