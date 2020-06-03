Лечение болезни Кавасаки внутривенными иммуноглобулинами

Болезнью Кавасаки называют тяжелое заболевание неизвестной этиологии, которое встречается у детей младше 8 лет. Это некротизирующий системный васкулит, при котором происходит поражение средних и мелких артерий. Без своевременного лечения последствия разной выраженности развиваются в каждом четвертом случае.

Болезнь имеет яркое начало с упорной лихорадкой в сочетании с ухудшением самочувствия и появлением раздражительности. Основные проявления патологии в виде конъюнктивита, отека стоп и кистей, полиморфной сыпи, гиперемии слизистой оболочки полости рта и губ, увеличения шейных лимфатических узлов (одного или нескольких) всегда сопровождаются лабораторной активностью (в частности, ускорением СОЭ, лейкоцитозом). Возможны менее характерные симптомы, включая увеличение печени, нарушение пищеварения, поражение почек, артрит.

Через 7-14 дней острый период сменяется подострым, который обычно продолжается в пределах месяца. Температура тела в это время нормализуется, также отмечается обратная динамика всех симптомов болезни. На определенном этапе появляется "малиновый язык" и шелушение пальцев рук и ног.

Для болезни Кавасаки типично поражение сердца, что проявляется в виде систолического шума, нарушения ритма, расширения границ. При проведении ЭКГ могут быть зарегистрированы признаки ишемии либо инфаркта миокарда. Эти нарушения обычно проявляются после снижения выраженности острых клинических признаков. В большинстве случаев именно тяжесть этих поражений определяет прогноз патологии.

Возможным осложнением со стороны сердечно-сосудистой системы является инфаркт миокарда, вальвулит, миокардит, разрывы аневризм с возникновением гемоперикарда. К числу других последствий относится средний отит, артрит, периферическая гангрена, асептический менингит.

Существует гипотеза, что триггерным фактором развития болезни Кавасаки является инфекция, возможно – вирус. В связи с этим есть предположение, что спровоцировать ее развитие может SARS-CoV-2, однако прямая связь выявленных случаев синдрома с коронавирусом не установлена.

Из-за высокого риска развития аневризмы коронарных сосудов, откладывать лечение не следует, оптимальное время его начала – на протяжении первых 10 дней заболевания. Терапию назначает детский инфекционист, кардиолог или ревматолог, она состоит в применении ацетилсалициловой кислоты в комбинации с внутривенным введением иммуноглобулина. Для этого может использоваться препарат четвертого поколения Биовен (ЗАО Биофарма, Украина). Он представляет собой концентрат антител со специфической активностью по отношению к разным антигенам.

Для изготовления Биовена используется донорская кровь человека. При производстве учтены все требования ВОЗ относительно безопасности: лекарство проходит проверку на отсутствие антител к ВИЧ, вирусу гепатита С, поверхностного антигена вируса гепатита В.

Медикамент является белковой фракцией, в которой соотношение подклассов иммуноглобулина G составляет Ig1: Ig2: Ig3: Ig4 как 43-75%: 16-48%: 1,7-7,5%: 0,8-11,7%. Предельное содержание иммуноглобулина А – 0,025 мг/мл. В состав раствора антибиотики и консерванты не входят.

Если лечение начато своевременно, стабилизация состояния происходит быстро, в течение 1-2 дней, при этом купируется лихорадка, отмечается улучшение самочувствия. Снижение воспалительной активности подтверждается лабораторными данными.

После выздоровления у ребенка на протяжении нескольких недель может отмечаться повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита. Обычно это не требует ограничения участия в подвижных играх или соблюдения специальной диеты. Обращение к врачу необходимо в случаях, если симптомы болезни Кавасаки проявляются снова, поскольку есть вероятность рецидива.

Сегодня внутривенные иммуноглобулины признаны золотым стандартом лечения синдрома Кавасаки. Их эффективность подтверждена многими исследованиями. Если терапия проведена своевременно, это улучшает прогноз заболевания, поскольку минимизирует вероятность развития коронарных аневризм и других угрожающих жизни осложнений.