Коронавирус у детей: что известно специалистам

Многие заболевания по-разному протекают у взрослых и детей. COVID-19 не стал исключением. Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, стала причиной высокой смертности среди взрослых, тогда как дети значительно меньше подвержены негативному влиянию вируса.

Педиатры из Великобритании, Канады, Кении, Португалии и Колумбии собрали всю имеющуюся информацию об особенностях течения коронавируса у детей. Их работа опубликована в научном журнале Paediatrics & Child Health.

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы на эту тему.

Почему COVID-19 оказывает меньшее влияние на детей, чем на взрослых?

Во всем мире дети составляют лишь 2% от общего числа зарегистрированных случаев инфицирования. Когда дети контактировали с людьми, инфицированными COVID-19, вероятность заражения инфекцией ниже, чем у взрослых. У них гораздо реже развиваются клинические симптомы, а тяжелые заболевания встречаются редко. Причиной этого может быть наличие в дыхательных путях детей других вирусов, которые снижают реакцию на SARS-CoV-2. Также дети ранее могли контактировать с другими коронавирусами.

Какими методами COVID-19 выявляют у детей?

Как и в случае со взрослыми, золотым стандартом диагностики острой инфекции является ПЦР-тест, который наиболее точен при взятии образца из носоглотки. Для выявления антител к вирусу используют иммуноферментный анализ. Репликация вируса, вероятно, прекращается через 5-7 дней после появления первых симптомов, но дети могут оставаться РНК-положительными до двух недель.

Каковы клинические, лабораторные и рентгенологические особенности острого COVID-19 у детей?

Наиболее частыми острыми проявлениями являются лихорадка, кашель, летаргия, насморк и одышка. Значительная часть инфицированных детей будет иметь нормальные результаты лабораторных и радиологических исследований.

Как COVID-19 влияет на новорожденных?

Вертикальная передача новорожденным, внутриутробная или перинатальная, возможна, но встречается редко. Большинство из очень немногих новорожденных, которые были инфицированы, не нуждались в интенсивной терапии.

Чем хуже COVID-19 у детей с сопутствующими заболеваниями?

Согласно данным одного исследования, 85% госпитализированных детей имели сопутствующие заболевания. Почти половина из них нуждались в ИВЛ. Из-за небольшой выборки (только 48 детей) этот вопрос требует дальнейшего сбора данных для лучшего выяснения каких-либо связей.

Каковы варианты лечения коронавируса у детей?

Большинству детей с COVID-19 требуется только поддерживающая терапия, менее четверти госпитализированных нуждаются в кислороде, и очень небольшому количеству требуется ИВЛ. Однако небольшое количество детей серьезно заболевает из-за COVID-19 и требует специализированной терапии.

Дексаметазон и ремдесивир, используемые для лечения взрослых, также доступны для лечения детей.

Ранее MedOboz писал, что ученые нашли способ предугадать, как пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Факторами риска является наличие недозревших форм тромбоцитов и эритроцитов в крови.