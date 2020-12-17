Друзья, один из самых актуальных вопросов, который волнует многих людей, это беременность и коронавирус.

Почему это так важно?

Хотя бы потому, что вы понятия не имеете, как необходимо использовать лекарства при беременности.

Частный пример: вы наверняка слышали, что при тяжелых формах коронавирусной инфекции, когда есть дефицит кислорода в организме, применяется дексаметазон. Это один из многих противовоспалительных гормональных препаратов, которые можно использовать в такой ситуации. Но дексаметазон – это препарат, который проходит через плаценту и воздействует на плод, а преднизолон и ему подобные не проходят через плаценту и на плод не действуют. Именно поэтому при лечении беременных не применяют дексаметазон. А теперь вопрос: вы об этом знали? Надеемся, что ваш врач это знает. Но факт остается фактом, что лечить беременную женщину от коронавирусной инфекции не так просто.

Нужно быть очень осторожным в плане самолечения. Но обращаю внимание, что как раз самолечение коронавирусной инфекции в ситуации, когда нет дыхательной недостаточности, когда сатурация на пульсоксиметре выше 95%, не предусматривает каких-либо лекарств. Никаких антибиотиков, ничего противовирусного, никаких стимуляторов иммунитета, никаких витаминов, ни-че-го. Но беременным это все еще больше противопоказано. Тут мы сталкиваемся с тем, что за беременных все боятся, включая врачей, а страх, как нам известно, проявляется еще большим назначением лекарств. То есть беременную чаще отправят на какие-то анализы, чаще направят на какое-то тестирование. В наших условиях шансы, что беременная будет сидеть в сопливом коридоре в очереди на анализ или к врачу, или сдавать тесты, намного выше, чем для обычного человека. Шансы, что беременной дадут антибиотик, тоже выше. И это все надо учитывать.

Реальные и практические рекомендации "беременность – коронавирус"

Все меры профилактики не имеют никакой специфики. Беременная точно так же предохраняется от коронавируса, как это делают все остальные. Социальное дистанцирование, мытье рук, использование санитайзеров и маска.

Является ли беременность дополнительным фактором риска при ковиде?

Об этом спорят, но серьезно риск не увеличивается, однако понятно, что на поздних сроках тяжелые формы ковида могут протекать тяжелее, хотя бы потому, что крупная матка влияет на возможность дыхания. Также у беременных есть специфические особенности иммунной системы. Беременность мало влияет на риск заражения и на течение инфекции. Когда в положении соблюдаете все меры безопасности, то вы защищаете не одного человека, а сразу двух.

Передается ли вирус от матери плоду?

На сегодняшний день нет никаких свидетельств этого. Медицинская наука считает, что поражения плода не происходит.

Хочу обратить ваше внимание на один момент. ВОЗ настоятельно подчеркивает, что в условиях пандемии женщина, которая заболела ковидом или которая выздоравливает, имеет право на все услуги системы родовспоможения, как и женщина вне процесса коронавируса. Теперь перевожу на русский язык. Женщина имеет право рожать с тем, с кем хочет, то есть пригласить на роды близкого ей человека. Женщина имеет право быть мобильной во время родов, то есть двигаться и занимать удобное ей положение. Женщина с коронавирусом имеет право на контакт с ребенком. Имеет право на полный спектр услуг по обезболиванию. Никакие ссылки на коронавирус не могут помешать женщине рожать по-человечески. И если в какой-то роддом не пускают, например, отцов, если говорят, что мы (врачи) туда не пойдем, или что у нас нет анестезиолога, то это не только аморально, но и противоречит позиции ВОЗ, а наша страна – член этой организации.

Коронавирус – повод для кесарева сечения?

Кесарево сечение всегда определяется только медицинскими показаниями. Если человек задыхается или без сознания, то тогда понятно, но коронавирусная инфекция не является поводом обсуждать эту процедуру.

Можно ли кормить грудью при ковиде?

Женщина, если она в состоянии, может и должна кормить ребенка грудью, соблюдая все правила гигиены (маска, мытье рук). Это же касается и ухода за ребенком.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал