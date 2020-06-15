Чому потрібно лікувати “нешкідливі” ГРВІ дітям

Багато з нас звикли і не надають значення застудним захворюванням: само пройде, навіщо лікувати? Але нехтувати вірусами ГРВІ небезпечно. Адже крім ускладнень, віруси можуть викликати збої в роботі імунної системи, негативно впливати на органи і системи організму, що регулює самопочуття людини на все життя. Яку тактику варто обрати при звичайній ГРВІ, щоб оминути наслідки?

За словами сімейного лікаря Галини Бут, ускладнення від ГРВІ можна умовно розділити на дві групи: відомі і невідомі: "Серед поширених ускладнень у дітей зустрічаються пневмонія, отити, синусити, бронхіти і бронхіоліти, тонзиліти тощо. Неправильно вважати, що при одужанні організм людини повністю позбавляється від вірусу і ніяких наслідків перенесеної застуди не виникає. За певних умов віруси здатні надовго затримуватися всередині. Наприклад, вірус грипу при розвитку пневмонії виділяється з організму хворої людини, а значить живе в ньому до 3-х тижнів, викликаючи запалення легень і пригнічення імунітету".

Потрапивши в організм, віруси запускають процеси, які згодом позначаються на роботі органів. Наприклад, риновіруси і респіраторно-синцитіальний вірус можуть провокувати у дитини розвиток алергічних захворювань – алергічний риніт або бронхіальну астму. Віруси ГРВІ знижують захисні сили всього організму, а не лише дихальної системи, і "б'ють" в слабкі місця. Якщо віруси потраплять у кров, то можуть дістатися й уразити інші важливі органи – серце, мозок, нирки, кишківник. Але захворювання можуть проявитися пізніше і їхній розвиток рідко пов’язують з попередньою ГРВІ. Так, причиною розвитку запалення серцевого м’яза (міокардит) в більшості випадків є віруси грипу, аденовіруси, ентеровіруси. А аденовірусна інфекція крім ураження органів дихальної системи і очей, може зачіпати лімфатичні вузли.

"В цілому, вплив вірусів ГРВІ на організм дитини можна схарактеризувати як подвійний. З одного боку, безперечною перевагою є їхня формувальна дія на імунітет, навчаючи дитину правильно взаємодіяти з навколишнім світом. З іншого боку, грань між позитивним і негативним впливом вірусів занадто тонка, і найменші відхилення можуть внести розлад у систему "навчання" імунітету, приводячи до розвитку хронічних станів, які незмінно позначаться на здоров’ї", – каже лікар.

Одним з факторів, що буде визначати реагування організму на застуду в майбутньому, є лікування, точніше метод, яким намагалися впоратися з вірусом або симптомами. "Це має вирішальне значення, адже якщо дитина не змогла впоратися з вірусом і він надовго затримався в її організмі, спровокувавши зниження імунітету і розвиток отиту, синуситу і пневмонії, то надалі висока ймовірність того, що в нинішньому "слабкому місці" будуть постійно виникати запальні захворювання", – наголошує Галина Бут.

Щоб уникнути можливих наслідків респіраторних захворювань у дитини, при виникненні перших симптомів нездужання потрібно звертатися за медичною допомогою. Лікар може призначити препарат з прямою противірусною дією на віруси, які викликають гострі респіраторні захворювання, наприклад, сироп Флавовір. Своєчасний початок лікування Флавовіром не тільки блокує вірусне розмноження, але і не дозволить вірусам поширитися далеко за межі дихальних шляхів і порушити бар’єрні механізми інших органів, з формуванням інфекційних вогнищ. Крім того, ефективне пригнічення копіювань вірусів дозволить знизити навантаження на імунітет дитини і мінімізувати ризик розвитку збоїв в його роботі.

"Не рекомендую зневажливо ставиться до респіраторних вірусних захворювань у дітей. Адже їх наслідки можуть проявитися набагато пізніше, коли їх найменше чекаєш. Щоб не ризикувати здоров'ям дитини, потрібно правильно і вчасно лікувати навіть звичайну застуду", – додає лікар.