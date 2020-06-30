Магнитные бури в июле: стали известны даты и способы защиты здоровья

В июле геомагнитные бури будут "беспокоить" Землю нечасто.

Об этом написало информационное агентство УНИАН. Так, первая в месяце магнитная буря ожидается 4 числа. В это день магнитосфера будет возбуждена, уровень G1 – то есть явление будет слабым.

Следующие вспышки ожидаются 6 и 7 июля. Они будут такими же по интенсивности, но метеочувствительные люди все равно могут их почувствовать.

Как уберечься от влияния магнитных бурь на здоровье:

накануне метеоудара и во время надо хорошо высыпаться;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;

отказаться от интенсивных тренировок;

больше гулять на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий ранее заявлял о том, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать.

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