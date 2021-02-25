Люди-"жаворонки" работают вдвое эффективнее "сов" – ученые

Исследователи из Финляндии пришли к выводу, что люди-"жаворонки", предпочитающие рано ложиться спать и вставать, работают примерно вдвое эффективнее, чем "совы", которые ведут ночную активность.

Об этом свидетельствуют результаты анкетирования по системе баллов "Оценка рабочих способностей", которую ученые привязали к национальным регистрам социального обеспечения и пенсионных выплат. Свою эффективность оценивали сами участники, говорится в статье об исследовании в журнале Occupational&Environmental Medicine.

Так, специалисты установили, что "совы" также чаще "жаворонков" досрочно уходили на пенсию, в частности, из-за инвалидности. Предполагается, что причиной различий может быть накапливающийся дефицит сна у "сов".

Ученые считают, что "жаворонки" работают вдвое эффективнее "сов"

Исследователи предполагают, что с учетом попытки продлить трудовую жизнь и отсрочить получение пенсии, возможно, стоит учесть хронотип человека.

Известно, что утренние хронотипы, или "жаворонки", как правило, лучше работают утром, а вечерние или "совы" – вечером. Хронотип в значительной степени является генетическим, но факторы окружающей среды, такие как дневной свет, график работы и семейная жизнь, также могут влиять на него.

Чтобы выяснить, может ли хронотип также быть связан с ранним выходом на пенсию по состоянию здоровья, финские ученые использовали данные когортного исследования 1966 года в северной Финляндии.

Первоначально в нем участвовало 12 058 детей (6169 мальчиков и 5889 девочек). Когда участникам исследования было по 46 лет, их спрашивали об их трудовой жизни и здоровье, а также о сне, чтобы узнать естественный хронотип. В окончательный анализ было включено около 2672 мужчин и 3159 женщин, все из которых работали в 2012 году и по которым имелась полная информация. За ними наблюдали в течение следующих лет, чтобы узнать, кто прекратил работать и получил пенсию по инвалидности.

Причиной неэффективной работы "сов" может быть накапливающийся дефицит сна

Окончательные результаты исследования показали:

за этот период 84 человека получили пенсию по инвалидности , 17 – умерли (3 из них получили такую пенсию);

доли "жаворонков", промежуточного хронотипа и "сов" были соответственно: 46%, 44% и 10% среди мужчин и 44%, 44% и 12% среди женщин;

по сравнению с "жаворонками" люди-"совы" имели худшие оценки по всем параметрам, связанным со сном и здоровьем . Они чаще сообщали о короткой продолжительности сна, бессоннице и высоком уровне смены часовых поясов. Такие люди чаще не были женаты/замужние и остались без работы;

примерно 1 из 4 мужчин (28%) и женщин (24%), классифицированных как "совы", плохо справлялись с работой , когда им было 46 лет, что значительно выше, чем среди "жаворонков" или промежуточных хронотипов;

шансы на неэффективность были вдвое выше среди "сов", чем среди "жаворонков" у обоих полов, даже с учетом потенциально влиятельных факторов, таких как продолжительность сна и часы работы;

в течение периода мониторинга низкие показатели были тесно связаны с повышенным риском получения пенсии по инвалидности для обоих полов, причем мужчины-"совы" в три раза чаще получали такую пенсию, чем "жаворонки", хотя влияние хронотипа значительно ослабло, когда были приняты во внимание режимы сна и время работы.

Шансы на неэффективность в работе вдвое выше среди "сов", чем среди "жаворонков" – ученые

"Мы предлагаем учитывать хронотип во время поддержки выполнения работы, как при укреплении здоровья на индивидуальном уровне, так и планировании рабочих графиков на уровне организации. И особенно важно, чтобы люди вели здоровый образ жизни, высыпались и работали в соответствии с их хронотипом", – подытожили исследователи.

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