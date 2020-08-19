Ученые выяснили, что лишний вес может влиять на течение коронавируса COVID-19 – люди с избыточной массой тела чаще умирают и чаще попадают в реанимацию.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit. Как считают специалисты, именно жировые клетки дают возможность вирусу размножаться, а также наносят вред иммунной системе. Вместе с тем врачи подчеркивают: вес – не решающий фактор при заражении, заболеть COVID-19 могут и полные, и худые.

Так, в ходе проведенного исследования специалисты выяснили, что 3615 американцев с ожирением первой степени вдвое больше были подвержены риску попасть в отделение интенсивной терапии по сравнению с людьми, у которых индекс массы тела был менее 30. При ожирении второй степени риск увеличивался в 3,6 раза.

Люди с лишним весом хуже переносят COVID-19 – ученые

Кроме того, исследования французских ученых показали, что у людей с индексом массы тела выше 35 возможная потребность в искусственной вентиляции легких повышается в семь раз, чем у пациентов, вес которых находится в пределах нормы.

Напомним, ранее биологи из Канады и Объединенных Арабских Эмиратов выяснили: организм людей с лишним весом вырабатывает повышенное количество рецепторов, которые необходимы COVID-19 для проникновения в здоровые клетки. Они провели эксперимент с участием 16 лабораторных мышей. Было обнаружено, что организм грызунов, страдающих ожирением, вырабатывал намного больше ферментов ACE2, с которыми взаимодействуют S-белки коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что, несмотря на то, что коронавирус COVID-19 в основном поражает легкие, он может распространяться на многие органы, включая сердце и кровеносные сосуды, почки, кишечник и мозг.

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