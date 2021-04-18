Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Ляшко рассказал, при каких условиях будут вакцинировать всех украинцев

1.7т
Читать материал на украинском

В Украине откроют все кабинеты прививок, чтобы вакцинировать желающих, если будет около 1 млн доз вакцин.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты прививок, все мобильные бригады, а также готовы потенциально разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех", – сказал он.

По его словам, сначала будут вакцинировать людей 60+, а затем начнется вакцинация граждан с 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В Украине в воскресенье, 18 апреля, начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки от COVID-19 этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

  • Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете от COVID-19, так званного "паспорта вакцинации".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине и мире" на OBOZREVATEL.

Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Тема
Вакцинация в Украине и мире
Персона
Виктор Ляшко
Тег
Вакцина от коронавируса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости