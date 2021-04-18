Ляшко рассказал, при каких условиях будут вакцинировать всех украинцев

В Украине откроют все кабинеты прививок, чтобы вакцинировать желающих, если будет около 1 млн доз вакцин.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты прививок, все мобильные бригады, а также готовы потенциально разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех", – сказал он.

По его словам, сначала будут вакцинировать людей 60+, а затем начнется вакцинация граждан с 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В Украине в воскресенье, 18 апреля, начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки от COVID-19 этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете от COVID-19, так званного "паспорта вакцинации".

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