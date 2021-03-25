Ляшко поборол коронавирус и рассказал о самочувствии

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Виктор Ляшко смог вернуться к работе после десяти дней заболевания коронавирусом, так как полностью вылечился.

На своей странице в Faceebook он написал, что болезнь протекала легко, без осложнений. О заражении, напомним, чиновник сообщил еще 15 марта, что произошло на 13-й день после вакцинации.

"В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном – до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", – сообщил Ляшко.

Виктор Ляшко поборол коронавирус

Он заверил, что даже после получения первой дозы вакцины, и в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, эта болезнь протекает легче.

Главный санврач напомнил, что в соответствии с рекомендациями специалистов Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Минздрав увеличил срок введения второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата CoviShield от AstraZeneka и в соответствии с инструкцией производителя. В его случае вторая доза вакцины будет через 6 месяцев.

"Вакцинация – единственный надежный способ защитить себя и окружающих от опасной болезни. Поэтому продолжаем разворачивать кампанию и увеличиваем мощности", – подытожил Ляшко.

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