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/ Пульмонология

Предложенное Трампом лекарство от Covid-19 оказалось средством от "истерики"

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Препарат на основе гидроксихлорохина – плаквенил – является средством, подавляющим иммунную систему, и не может рассматриваться как средство профилактики Covid-19.

Об этом OBOZREVATEL рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической иммунологии Национальной академии последипломного образованиия им. П.Шупика, врач аллерголог-иммунолог Татьяна Бондаренко.

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Комментируя слова президента США Дональда Трампа, назвавшего плаквенил защитой от коронавируса, медик пояснила принцип его действия.

"Этот препарат называется цитостатик – вещество, которое подавляет развитие, размножение любых клеток организма. Грубо говоря, он подавляет иммунную систему и может применяться при так называемом цитокиновом буме – хаотичном выбросе в организм различных иммунологических компонентов", – сказала врач.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Она сообщила о том, что стандартная реакция иммунной системы на вирусную инфекцию в случае с коронавирусом не всегда срабатывает.

"У некоторых пациентов наблюдаются проблемные иммунные реакции, недостаток клеток или клетки неправильно функционируют. У ослабленных пациентов, пациентов пожилого возраста начинается определенный ответ, и он неадекватен в плане вирусной инфекции. Организм запускает вторую, третью линию защиты, но она все равно является неэффективной. Это состояние называется "цитокиновый бум" – истерика организма, истерика иммунной системы", – пояснила иммунолог.

По ее словам, цикотиновый бум может привести к смерти пациента, поскольку "его слишком агрессивная иммунная система начинает разрушать свои органы и ткани, в частности, легкие". Чтобы не допустить этого, применяется плаквенил.

"Как плаквенил можно использовать с профилактической целью, для меня как для иммунолога большой вопрос", – резюмировала врач.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп назвал препарат гидроксихлорохин защитой от коронавируса. Это заявление вызвало большой резонанс в США. Его назвали смертельно опасным.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
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