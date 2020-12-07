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Зачем нужен паспорт при сдаче теста на коронавирус

  • Документ, подтверждающий личность, просят предъявить в каждой лаборатории

  • Это законно, поскольку COVID-19 внесен МОЗ в список опасных инфекционных заболеваний

  • Кроме паспорта гражданина Украины, для тестирования на коронавирус подойдут загранпаспорт, водительские права или приложение Дія

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За все время пандемии сдача анализа на COVID-19 стала для украинцев привычным делом. Ежедневно в лабораториях, где сдаются тысячи тестов, людей просят предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Так же поступают и медсестры, работающие на выезде.

Многие пациенты забывают о такой необходимости или даже не знают, поскольку нет единой и четкой информации о документах при сдаче анализов.

Издание LIGA.net вместе с крупной украинской сетью лабораторий "Синэво" подобрали самые частые вопросы на эту тему и дали на них ответы.

Просьба лаборатории предъявить паспорт при сдаче теста на ковид является законной?

Абсолютно, поскольку COVID-19 внесен МОЗ в список опасных инфекционных заболеваний еще весной 2020 года. Этот перечень включает такие смертельные болезни, как чума, туберкулез, грипп, полиомиелит, корь и др. Такая просьба обусловлена и тем, что при выявлении опасной инфекции лаборатории и больницы обязаны сообщать в МОЗ и ЦОЗ. Сообщить об опасности нужно не позднее двух часов по телефону, а потом с помощью почтового отправления.

Это касается всех болезней, но для коронавируса есть отдельное правило, согласно которому данные о случаях заражения вместе с информацией о клиенте лаборатории передают региональным лабцентрам в течение двух часов. Сперва это делают в телефонном режиме, затем бумажное письмо отправляют почтой.

Для идентификации личности нужны ФИО клиента, дата рождения, место работы или учебы. На другие исследования, проводимые в лабораториях, это требование не распространяется. Анализ на COVID-19, а также на ВИЧ, нужно сдавать с документами.

Какой документ подходит для идентификации личности клиента в лаборатории?

Чаще всего, чтобы подтвердить личность, люди используют паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права или аккаунт в "Дія". С полным перечнем документов, которые подходят для идентификации можно ознакомиться по ссылке.

Если человек забыл документ, в лаборатории ему откажут в сдаче теста на коронавирус?

Да, лаборатория откажет, поскольку это будет нарушением приказа МОЗ.

Если заказ оформляется онлайн с указанием персональных данных, зачем в лаборатории предъявлять паспорт?

Указанные в онлайн-форме данные нужно сверить с реальными, которые указаны в документе. Нужно проверить, тот ли человек пришел на анализ, чтобы при положительном результате передать в МОЗ корректную информацию. Анкета на сайте лаборатории заполняется для экономии времени.

Если в лаборатории не просят документ при тестировании на коронавирус?

Это однозначно нарушение. Такая лаборатория, с большой вероятностью, не передает данные в МОЗ. Также фирма может уклоняться от оплаты налогов.

Чем рискует лаборатория, не передавая информацию о выявленных случаях заболеваемости?

Есть несколько санкций за подобное нарушение: отзыв лицензии, закрытие медпрактики или штраф.

Не исключена и уголовная ответственность в виде ареста или лишения свободы, если действия медучреждения будут расценены как препятствование государству в борьбе с серьезными болезнями.

Куда украинцы могут обратиться, если лаборатория при тестировании на COVID-19 не просит показать документ?

Можно написать жалобу в МОЗ или местное управление здравоохранения.

Лаборатории занимаются отслеживанием больных или контролируют режим самоизоляции?

Главная задача лабораторий – это проведение исследований, которые служат основанием для постановки диагноза. В ее компетенции – получение личных данных пациента, проведение анализа и передача информации в МОЗ в случае положительного результата (по негативным результатам лаборатория отчетность не ведет).

Какова степень защиты персональных данных клиентов в лаборатории?

Защита личной информации – обязательный пункт работы лаборатории. В случае с коронавирусом говорить о ее неразглашении не приходится, ведь данные о пациенте по цепочке передаются до населенного пункта, где он прописан. Например в "Синэво", доступ к данным клиентов строго ограничен, но после их передачи в МОЗ лаборатория больше не несет ответственность за их сохранность.

Ранее MedOboz сообщал, что с появлением вакцины от коронавируса могут активизироваться мошенники, поэтому контроль происхождения и качества будущих вакцин должен быть усилен.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
паспорт диагностика анализы
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