Зачем нужен паспорт при сдаче теста на коронавирус

За все время пандемии сдача анализа на COVID-19 стала для украинцев привычным делом. Ежедневно в лабораториях, где сдаются тысячи тестов, людей просят предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Так же поступают и медсестры, работающие на выезде.
Многие пациенты забывают о такой необходимости или даже не знают, поскольку нет единой и четкой информации о документах при сдаче анализов.
Издание LIGA.net вместе с крупной украинской сетью лабораторий "Синэво" подобрали самые частые вопросы на эту тему и дали на них ответы.
Просьба лаборатории предъявить паспорт при сдаче теста на ковид является законной?
Абсолютно, поскольку COVID-19 внесен МОЗ в список опасных инфекционных заболеваний еще весной 2020 года. Этот перечень включает такие смертельные болезни, как чума, туберкулез, грипп, полиомиелит, корь и др. Такая просьба обусловлена и тем, что при выявлении опасной инфекции лаборатории и больницы обязаны сообщать в МОЗ и ЦОЗ. Сообщить об опасности нужно не позднее двух часов по телефону, а потом с помощью почтового отправления.
Это касается всех болезней, но для коронавируса есть отдельное правило, согласно которому данные о случаях заражения вместе с информацией о клиенте лаборатории передают региональным лабцентрам в течение двух часов. Сперва это делают в телефонном режиме, затем бумажное письмо отправляют почтой.
Для идентификации личности нужны ФИО клиента, дата рождения, место работы или учебы. На другие исследования, проводимые в лабораториях, это требование не распространяется. Анализ на COVID-19, а также на ВИЧ, нужно сдавать с документами.
Какой документ подходит для идентификации личности клиента в лаборатории?
Чаще всего, чтобы подтвердить личность, люди используют паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права или аккаунт в "Дія". С полным перечнем документов, которые подходят для идентификации можно ознакомиться по ссылке.
Если человек забыл документ, в лаборатории ему откажут в сдаче теста на коронавирус?
Да, лаборатория откажет, поскольку это будет нарушением приказа МОЗ.
Если заказ оформляется онлайн с указанием персональных данных, зачем в лаборатории предъявлять паспорт?
Указанные в онлайн-форме данные нужно сверить с реальными, которые указаны в документе. Нужно проверить, тот ли человек пришел на анализ, чтобы при положительном результате передать в МОЗ корректную информацию. Анкета на сайте лаборатории заполняется для экономии времени.
Если в лаборатории не просят документ при тестировании на коронавирус?
Это однозначно нарушение. Такая лаборатория, с большой вероятностью, не передает данные в МОЗ. Также фирма может уклоняться от оплаты налогов.
Чем рискует лаборатория, не передавая информацию о выявленных случаях заболеваемости?
Есть несколько санкций за подобное нарушение: отзыв лицензии, закрытие медпрактики или штраф.
Не исключена и уголовная ответственность в виде ареста или лишения свободы, если действия медучреждения будут расценены как препятствование государству в борьбе с серьезными болезнями.
Куда украинцы могут обратиться, если лаборатория при тестировании на COVID-19 не просит показать документ?
Можно написать жалобу в МОЗ или местное управление здравоохранения.
Лаборатории занимаются отслеживанием больных или контролируют режим самоизоляции?
Главная задача лабораторий – это проведение исследований, которые служат основанием для постановки диагноза. В ее компетенции – получение личных данных пациента, проведение анализа и передача информации в МОЗ в случае положительного результата (по негативным результатам лаборатория отчетность не ведет).
Какова степень защиты персональных данных клиентов в лаборатории?
Защита личной информации – обязательный пункт работы лаборатории. В случае с коронавирусом говорить о ее неразглашении не приходится, ведь данные о пациенте по цепочке передаются до населенного пункта, где он прописан. Например в "Синэво", доступ к данным клиентов строго ограничен, но после их передачи в МОЗ лаборатория больше не несет ответственность за их сохранность.
Ранее MedOboz сообщал, что с появлением вакцины от коронавируса могут активизироваться мошенники, поэтому контроль происхождения и качества будущих вакцин должен быть усилен.
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