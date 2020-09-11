В Украине разработают тест, который с первого образца сможет отличить грипп от COVID-19

Борис Бондарь Лабораторная диагностика 20:06, 11.09.2020 Обновлено: 23:22, 11.09.2020

В Украине разработают тест-систему, которая позволит с одного образца определить наличие у человека гриппа или COVID-19.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24. Он отметил, что Министерство здравоохранения тесно сотрудничает с Институтом молекулярной биологии.

"Мы пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время, нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, риновирусная инфекция, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", – отметил он.

Ляшко добавил, что ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко – это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", – пояснил главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что украинским ученым уже поступил такой заказ от Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведется разработка мультитестов, которые позволят диагностировать COVID-19 на фоне других сезонных гриппоподобных заболеваний. Разработкой занимается Институт молекулярной биологии и генетики.

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