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/ Лабораторная диагностика

В Украине хотят диагностировать COVID-19 с помощью быстрых тестов на антиген

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Министерство здравоохранения собирается увеличивать количество тестирований на COVID-19 с помощью быстрых тестов на антиген, которые уже используют в США.

Об этом на брифинге 2 сентября заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что завершил переговоры по этому поводу с Европейским региональным бюро ВОЗ.

“Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусную болезнь будет найдено место для быстрых тестов на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген", – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Такие тестирования уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использовано и в стратегии увеличения количества тестирований на территории Украины.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста.

“Из носоглотки берется смыв, который помещается в определенный фермент, фермент выделяет РНК – и эта РНК помещается в быстрый тест, который показывает, есть возбудитель или нет", – рассказал замминистра.

Сейчас в Украине с диагностической целью используется метод полимеразной цепной реакции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем на определение коронавируса. Такие тест-системы дают результат в течение 2 часов.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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