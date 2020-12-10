Ученые предложили тестировать тяжесть COVID-19 по слезам

Испанские ученые выяснили, что в слезах человека присутствуют такие же маркеры COVID-19, как и в крови, что позволит использовать их для определения тяжести заболевания.

Материалы исследования специалистов из клиники San Carlos в Мадриде опубликованы в научном каталоге ScienceDirect. Эксперты изучали биологический материал пациентов, которые поступили в клинику с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В качестве контрольной группы они использовали здоровых людей.

Ученые взяли образцы слез у больных и здоровых. У пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, в образцах жидкости из глаз обнаружили повышенное содержание цитокинов – специфических клеток, вырабатываемых иммунной системой для противостояния инфекциям. Большой выброс этих клеток при COVID-19 – цитокиновый шторм – зачастую провоцирует тяжелые формы протекания болезни.

Исследователи отметили, что уровень цитокинов в слезе оказался аналогичным с их содержанием в плазме крови.

На основании полученных данных ученые предположили, что с помощью мазка из глаз можно так же, как и по анализу крови, определить степень тяжести COVID-19 и прогнозировать дальнейшее развитие заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Великобритании намерено использовать тесты на основе слюны, чтобы проверять на COVID-19 до 4,5 млн человек в день. Программа получила название "Moonshot", на которую собираются потратить 100 млрд фунтов (более 127 млрд долларов).

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