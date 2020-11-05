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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Разработан метод для быстрого тестирования на COVID-19 вне лаборатории

  • Новый тест позволяет определить COVID-19 без сложного лабораторного оборудования

  • Анализ образцов длится не больше одного часа

  • Система может использоваться в аэропортах или на границе

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Ученые создали простой набор для тестирования COVID-19, который сочетает в себе амплификацию вируса с системой CRISPR-Cas для эффективного обнаружения SARS-CoV-2.

Анализ образцов занимает меньше одного часа, передает MedicalХpress.

Набор под названием iSCAN может использоваться в качестве системы обнаружения людей, инфицированных коронавирусом, в аэропортах и ​​на границах.

Для использования iSCAN содержимое образца пациента (мазок из носоглотки) помещается в небольшую пробирку, содержащую праймеры ДНК и ферменты, которые могут амплифицировать генетический материал SARS-CoV-2. Процесс получасовой инкубации называется RT-LAMP. После этого в пробирку добавляют фермент Cas12, который распознает только вирусную РНК.

Для визуализации результата образцы можно либо освещать ультрафиолетом, либо использовать специальные полоски-индикаторы. Оба подхода работают хорошо, хотя метод ультрафиолета дает более точные результаты.

Напомним, что на сегодня золотым стандартом в тестировании ковида является метод ПЦР, в котором праймеры ДНК распознают определенные последовательности РНК в вирусном геноме. Эти уникальные последовательности амплифицируются, то есть копируются, с использованием определенного фермента. Тест позволяет установить, действительно ли человек заражен вирусом. ПЦР-анализ проводится в лабораторных условиях, требует сложного оборудования и высококвалифицированного персонала.

MedOboz писал, что человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса. Большое значение имеет, какой метод тестирования использовали для определения COVID-19.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Саудовская Аравия
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