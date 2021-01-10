Пандемия COVID-19 стала вызовом для всей системы здравоохранения Украины. К числу важнейших составляющих ее адекватного функционирования относится диагностика. Ее основной метод – ПЦР-тестирование, именно наличие положительного результата теста является пропуском тяжелых больных к стационарному лечению.

Если с тестированием весной и летом 2020 года государственные лаборатории более-менее справлялись, то с осенним подъемом заболеваемости все больше людей стали лечиться амбулаторно, проходя исследование в частных лабораториях. По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, по состоянию на октябрь прошлого года на долю частных лабораторий приходилось более 20% всех исследований. Безусловным лидером по числу сделанных тестов, и, соответственно, по заработанным деньгам является лаборатория Дила.

В период с 31 августа по 6 сентября 2020 года среди частных лабораторий наибольшее количество ПЦР-исследований сделала лаборатория Дила - 11,137 тыс., обойдя ближайших конкурентов как минимум в 2 раза. При этом компания лидирует не только по количеству исследований, но и по их стоимости: в указанный период времени цена одного теста составляла 1,8 тыс. грн, (при срочном выполнении – 2,5 тыс. грн). По состоянию на октябрь лабораторией было проведено более 100 тыс. исследований, что составляет 191 млн грн.

Уже в декабре компания согласилась помогать государственным лабораторным центрам проводить тесты, предложив Кабмину 700 грн за исследование. В результате Дила заключила договора с Ивано-Франковский и Николаевским обллабцентрами. Разница более, чем в 2 раза, говорит о том, что цена на исследования была значительно выше реальной.

Вопрос неадекватно завышенной стоимости тестов в августе прошлого года стал предметом изучения Киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета, основанием для этого послужил запрос одного из депутатов Киевсовета.

Еще один важный вопрос – какие реагенты использует компания для тестирования. Это необходимо не только для понимания обоснования стоимости исследования, но и роли качества реагентов (а именно – их чувствительности) в ложноотрицательных результатах, что может пролить свет на их большое число.

ПЦР-тест нужен не только для подтверждения диагноза, но и при желании вернуться в страну или покинуть ее пределы. Летом 2020 года Евгений Дыхне, президент авиакомпании МАУ, на своей странице в Facebook сообщил, что все пассажиры, вылетающие в Дубаи (ОАЭ), должны предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного в аккредитованной лаборатории, при этом в списке присутствовала только одна компания – Дила. Это напоминает монополизацию услуг и должно было бы стать предметом рассмотрения Антимонопольного комитета.

Несмотря на доминирующее положение на рынке ПЦР-тестирования, многие люди остались недовольны услугами лаборатории, о чем оставляли соответствующие комментарии как на

сайтах отзывов, так и непосредственно на

Facebook-странице компании.

В погоне за прибылью лаборатория Дила лишила многих людей шанса сдать необходимый для получения адекватного лечения ПЦР-тест, при этом из-за плохого сервиса она теряет доверие своих клиентов.

Хотелось бы думать, что когда-нибудь в нашем обществе большая беда перестанет рассматриваться в качестве повода зарабатывать деньги, а станет возможностью консолидироваться и искать новые пути решения и технологии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!