"Ковидный язык" может быть новым симптомом: эпидемиолог показал, как выглядит

Эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона (Британия) отметил, что все больше людей обращаются с жалобами на "странные язвы во рту" после заражения коронавирусом.

По словам профессора, это может быть еще одним из симптомов COVID-19 и называется "ковидным языком", передает Huffpost. В своем Twitter он также выложил фотографию того, как этот орган выглядит у зараженного человека (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сначала мы лечили его, как если бы это был кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем, как человеку становится лучше – обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса. Этот вирус очень проблематичен для лечения, поскольку он оказывает воздействие на широкий спектр систем организма", – отметил врач.

"Ковидный язык" якобы может быть новым симптомом COVID-19

Он подчеркнул, что пятна на языке не обязательно могут сигнализировать о COVID-19, поскольку налет может появиться по множеству причин. Но если человека беспокоят изменения на этом органе, он советует обратиться также к стоматологу.

Отметим, что несмотря на некоторые доказательства, "ковидный язык" не является официальным симптомом коронавируса. Но Спектор утверждает, что каждый пятый больной человек может иметь менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. Основные обычно включают жар, постоянный кашель и потерю или изменение обоняния или вкуса.

"Ковидный язык", по словам британского эпидемиолога Twitter Tim Spector

При этом другие признаки вирусных больных – это сыпь, головные боли и проблемы с пищеварением, тошнота и диарея. Всемирная организация здравоохранения недавно добавила к этому списку также усталость, ломоту и боли в мышцах, боль в горле, конъюнктивит и изменение цвета пальцев рук и ног.

Поэтому врач призвал всех, у кого есть "странный симптом или даже просто головная боль и усталость", оставаться дома.

Скриншот Twitter Tim Spector

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