Коронавирус размножается в кишечнике человека: подтвердился еще один способ передачи

Ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

Чтобы отследить реакцию клеток на вирус, его специально поместили в модель органа. Результаты эксперимента обнародовали на портале Medicalxpress.

Отмечается, что новые данные объяснили желудочно-кишечные симптомы у трети пациентов с COVID-19.

Коронавирус размножается в кишечнике человека Корреспондент

Ученые также пришли к выводу, что вирус может быть обнаружен в стуле человека еще долго после того, как респираторные симптомы были устранены. Это говорит о том, что вирус также может распространяться посредством так называемой "фекально-оральной передачи".

Кроме того, исследователи из Института Хабрехта, Университета Эразма и Университета Маастрихта решили определить, может ли вирус SARS-CoV-2 непосредственно инфицировать клетки кишечника. Используя электронную микроскопию, исследователи обнаружили вирусные частицы внутри и снаружи клеток, на которые воздействовали.

"Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта. Однако мы пока не знаем, какую роль SARS-CoV-2, присутствующий в кишечнике пациентов с COVID-19, играет в передаче. Наши результаты показывают, что мы должны рассмотреть эту возможность более внимательно", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самыми опасными способами передачи коронавируса назвали воздушно-капельный, а также через контактирование с грязными поверхностями.