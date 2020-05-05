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Коронавирус размножается в кишечнике человека: подтвердился еще один способ передачи

20.1т
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Ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

Чтобы отследить реакцию клеток на вирус, его специально поместили в модель органа. Результаты эксперимента обнародовали на портале Medicalxpress.

Отмечается, что новые данные объяснили желудочно-кишечные симптомы у трети пациентов с COVID-19.

Коронавирус размножается в кишечнике человека

Коронавирус размножается в кишечнике человека

Корреспондент

Ученые также пришли к выводу, что вирус может быть обнаружен в стуле человека еще долго после того, как респираторные симптомы были устранены. Это говорит о том, что вирус также может распространяться посредством так называемой "фекально-оральной передачи".

Кроме того, исследователи из Института Хабрехта, Университета Эразма и Университета Маастрихта решили определить, может ли вирус SARS-CoV-2 непосредственно инфицировать клетки кишечника. Используя электронную микроскопию, исследователи обнаружили вирусные частицы внутри и снаружи клеток, на которые воздействовали.

"Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта. Однако мы пока не знаем, какую роль SARS-CoV-2, присутствующий в кишечнике пациентов с COVID-19, играет в передаче. Наши результаты показывают, что мы должны рассмотреть эту возможность более внимательно", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самыми опасными способами передачи коронавируса назвали воздушно-капельный, а также через контактирование с грязными поверхностями.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Нидерланды
Тег
вирус
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