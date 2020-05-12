Коронавирус приводит к бесплодию: врачи заявили о новой опасности COVID-19

Для беременных женщин коронавирус COVID-19 может быть опасным, поскольку это заболевание влияет на их репродуктивную систему.

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К такому выводу пришли ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University). О результатах их исследования сообщают "Известия".

По словам специалистов, патоген может проникать в органы мочеполовой системы, поскольку в них в большом количестве есть белок ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент). Отмечается, что именно через него вирус проникает в организм.

Коронавирус может привести к бесплодию

При этом ученые подчеркивают, что этот белок есть не только в легких, но и в печени, почках и ЦНС.

Так, COVID-19 способен инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2", что в результате может привести к бесплодию.

Помимо этого, исследователи предупредили и о возможном нарушении менструального цикла, а также респираторном дистресс-синдроме и других патологиях у беременных. Поэтому посоветовали переболевшим коронавирусом женщинам наблюдаться у врача даже после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские медики засомневались в том, что коронавирус передается от матери к ребенку еще в утробе.