Коронавирус приводит к бесплодию: врачи заявили о новой опасности COVID-19

Для беременных женщин коронавирус COVID-19 может быть опасным, поскольку это заболевание влияет на их репродуктивную систему.
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К такому выводу пришли ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University). О результатах их исследования сообщают "Известия".
По словам специалистов, патоген может проникать в органы мочеполовой системы, поскольку в них в большом количестве есть белок ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент). Отмечается, что именно через него вирус проникает в организм.
Коронавирус может привести к бесплодию
При этом ученые подчеркивают, что этот белок есть не только в легких, но и в печени, почках и ЦНС.
Так, COVID-19 способен инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2", что в результате может привести к бесплодию.
Помимо этого, исследователи предупредили и о возможном нарушении менструального цикла, а также респираторном дистресс-синдроме и других патологиях у беременных. Поэтому посоветовали переболевшим коронавирусом женщинам наблюдаться у врача даже после выздоровления.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские медики засомневались в том, что коронавирус передается от матери к ребенку еще в утробе.
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