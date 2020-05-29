Коронавирус может вызывать семь видов сыпи: как они выглядят

Коронавирус COVID-19 может провоцировать у зараженных людей появление семи различных патологий кожи.

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Об этом заявила доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова, пишут "Известия".

Первая группа – это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов, которые проявляются как волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки). Они обусловлены непосредственно коронавирусной инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами.

Вторая группа – папуло-везикулезные высыпания. Такие поражения всегда характеризуются острыми клиническими симптомами, обычно они плотно покрывают все тело. Ярким примером такой сыпи могут быть прыщи при ветрянке. При коронавирусе это больше похоже на потницу, которая возникает на фоне высокой температуры с многодневным повышенным потоотделением у пациентов.

Сыпь при коронавирусе "Известия"

К третьей категории кожных проявлений относят розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи (воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками.

К четвертой категории ученые отнесли кореподобные сыпи, а к пятой – токсидермии. Эти высыпания напрямую не связаны с коронавирусной инфекцией. Они возникают вследствие индивидуальной непереносимости пациентами определенных лекарственных препаратов.

В шестую группу кожных проявлений коронавируса включают крапивницу – в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19. К последней седьмой категории можно отнести трофические изменения тканей лица, которые возникают у пациентов на ИВЛ из-за длительного лежания на животе.

Однако некоторые врачи считают, что проблемы с кожей у больных коронавирусом могут возникать не из-за болезни, а из-за аллергии на некоторые лекарства.

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