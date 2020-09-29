Коронавирус может снизить либидо: ученые допустили опасность для мужчин

Коронавирус может лишать мужчин тестостерона и делать их более подверженными серьезным заболеваниям, а также снижать их сексуальное влечение.

Такой вывод сделали турецкие ученые из Университета Мерсина, передает Daily mail со ссылкой на опубликованное в журнале The Aging Male исследование.

Ученые проанализировали уровни полового гормона у 200 мужчин, которые были в больнице после выявления у них COVID-19. Более чем у половины (51%) развилось состояние гипогонадизма, при котором не вырабатывается достаточное количество тестостерона. В среднем уровень тестостерона участников снизился на 30% после заражения – до пограничного нездорового уровня.

Ученые считают, что существует прямая корреляция между тяжелым заболеванием и более низким уровнем тестостерона.

Но даже среди мужчин, у которых вообще не было симптомов вируса, две трети сообщили о пониженном половом влечении, что является контрольным признаком низкого уровня тестостерона.

Помимо того, что тестостерон играет ключевую роль в развитии половых органов и роста мышц, он также помогает регулировать иммунные реакции, включая борьбу с вирусными инфекциями.

Ученые считают, что COVID-19 делает мужчин более уязвимыми к более тяжелым симптомам вируса, поскольку ухудшает иммунную систему.

В исследовании приняли участие 232 инфицированных коронавирусом мужчин. Они были разделены на три группы: пациенты интенсивной терапии, бессимптомные пациенты (без признаков болезни) и те, кто нуждался в стандартной стационарной помощи. Гипогонадизм был обнаружен у 113 (51,1%) пациентов. Докоронавирусный уровень тестостерона был обнаружен лишь у 24 участников.

"В нашем исследовании средний уровень общего тестостерона снизился по мере увеличения тяжести COVID-19. Средний уровень общего тестостерона был значительно ниже в группе интенсивной терапии, чем в бессимптомной группе. Кроме того, средний уровень общего тестостерона был значительно ниже в группе интенсивной терапии, чем в группе стандартной терапии", – рассказал о результатах исследования уролог, профессор Селахиттин Чаян.

Профессор Чаян признает, что исследование было ограниченным, потому что в него не вошла контрольная группа пациентов с другими заболеваниями для сравнения. По его словам, это было связано с ограничениями, наложенными на больницу, в которой они наблюдали за пациентами.

Медики призвали всех мужчин, госпитализированных с COVID-19, проверять уровень тестостерона при поступлении. "Можно порекомендовать, чтобы во время диагностики COVID-19 также проверяли уровень тестостерона", – отметил профессор Чаян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Университета Тафтса и Медицинского колледжа Гонги в Китае предположили, что коронавирус может повредить репродуктивную способность даже у мужчин, которые выздоравливают от коронавирусной инфекции.

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