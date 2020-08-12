Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского медицинского университета, показало иммунологические отклонения и упущения, которые, вероятно, определяют разницу между тяжелыми и легкими случаями COVID-19.

Как пишет medicalxpress, эти различия могут быть связаны с тем, как врожденная иммунная система реагирует на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий болезнь.

Исследование показало, что ключевые клетки врожденной иммунной системы в крови пациентов с COVID-19 становились все более парализованными по мере обострения болезни. Эти обычно "бдительные" клетки не возбуждались присутствием вирусов или бактерий, а оставались функционально вялыми.

Коронавирус может парализовать иммунную систему – исследование

"Одна из величайших загадок инфекций COVID-19 заключается в том, что у некоторых людей развивается тяжелое заболевание, в то время как другие, кажется, быстро выздоравливают", – сказал Бали Пулендран, доктор философии, профессор патологии, микробиологии и иммунологии.

Так, исследователи проанализировали иммунный ответ у 76 человек с COVID-19 и у 69 здоровых людей. Они обнаружили повышенный уровень молекул, которые способствуют воспалению в крови тяжелобольных пациентов с COVID-19. Было показано, что три из идентифицированных ими молекул связаны с воспалением легких при других заболеваниях, но ранее не проявлялись при инфекциях COVID-19.

"Эти три молекулы и их рецепторы могут представлять собой привлекательные терапевтические мишени в борьбе с COVID-19", – сказал Пулендран. Его лаборатория сейчас проверяет терапевтический потенциал блокировки этих молекул на животных моделях COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, украинский иммунолог Олег Назар заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса у человечества сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.