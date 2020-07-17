Вот уже несколько месяцев мир борется с COVID-19 — РНК-вирусом, который может вызывать у человека с ослабленным иммунитетом или серьезными заболеваниями нетипичную пневмонию, плохо поддающуюся лечению. В группе риска — люди старше 65 лет, курильщики и страдающие от хронических заболеваний.

Множество стран предприняли различные меры для предотвращения цунами эпидемии — призвали граждан усиленно соблюдать гигиену рук, отменили занятии в школах и вузах, закрыли детсады, попросили бизнес перевести работников на дистанционную работу из дома, запретили все многолюдные мероприятия, наконец, ввели режим карантина и закрыли границы для въезда и выезда.

В столь необычных условиях у людей возникает масса вопросов. Ответы на самые частые из них собраны в данной подборке.

Как не заразиться коронавирусом в подъезде и в лифте?

Понятно, что если человек чихнул в лифте, и вы тут же туда зашли, то вы можете это вдохнуть. Вирусные частицы оседают под силой тяжести — это несколько минут. Но на поверхностях, особенно металлических, вирус может сохраняться до 10 часов. Еще раз обращаю внимание — да, на дверной ручке, на кнопке лифта может быть вирус. Как вы можете заразиться? Вы должны потрогать рукой эту ручку или кнопку. Но кнопки можно нажимать и локтем или хотя бы кулаком, а не пальцами, а за дверную ручку браться через одноразовый носовой платок. Но даже если на руки попал вирус, как вы заразитесь? Вы должны эту руку засунуть в глаз, в нос или рот, почесать лицо и так далее.

Поэтому если вы взялись за дверную ручку, открыли ее, зашли в подъезд, нажали кнопку лифта... Что вы дальше должны сделать в первую очередь? Зайдя в квартиру, сразу же вымыть руки, причем правильно — минимум 20 секунд должен составить контакт рук с мыльной водой.

Как обработать помещение, чтобы точно избавиться от вирусов?

Главное — интенсивный воздухообмен. А это прежде всего интенсивное сквозное проветривание. И все, что можно мыть, моем. Что касается дезинфицирующих средств, то сейчас их огромное количество. Например, 60-100 миллилитров той же "Белизны" на литр воды — и этим раствором можно дезинфицировать практически все, на что потенциально может попасть вирус: кафель, плитка, дверные ручки... Парогенератором на максимуме также можно все тканевое обработать, прогладить утюгом.

Можно ли обрабатывать слизистые мылом, чтобы обеззаразить от вирусов?

Мыло раздражает слизистые оболочки — делает их поверхность рыхлой, нарушает их целостность. Из-за этого местный иммунитет снижается.

Вот смотрите: допустим, сейчас на слизистой оболочке есть вирус, вы обработали нос мылом и убили вирус. Но теперь, после этого химического ожога мылом, щелочью фактически, эта слизистая оболочка более восприимчива к разным возбудителям, и теперь заразиться легче, чем раньше. Поэтому я советую категорически этого не делать — вы только навредите себе, снизите местный иммунитет.

Можно ли протирать руки водкой или спиртовыми настойками растений для дезинфекции?

Водка не дезинфицирует, в настойках спирта тоже мало. Для дезинфицирующего эффекта в отношении коронавируса концентрация спирта должна быть не менее 65%. Так что, покупая санитайзеры и любые другие дезинфицирующие средства для профилактики, обращайте внимание на концентрацию спирта.

Как сделать самим дезинфицирующее средство для рук?

Самое сложное сейчас — достать медицинский спирт, но у многих есть запасы. Но на всякий случай перед тем, как начинать химичить, лучше подстраховаться с помощью спиртометра. Остальные ингредиенты нужны в гораздо меньшем количестве — вам хватит четверти пузырька перекиси водорода 3%-ной и ложки глицерина для смягчения кожи после воздействия спирта.

Вот самый простой рецепт санитайзера — антисептика для рук.

240 мл — спирта медицинского 96%

15 мл — перекиси 3%

5 мл — глицерина

60 мл — воды

Все соединяем, отмеривая с помощью шприца — удобнее пользоваться тем, который на 20 мл. Размешиваем и проверяем, что получилось. Если со спиртом все нормально, у вас в конечном продукте должно быть около 75 % спирта. Этого достаточно для качественной дезинфекции. Вообще, если получилось больше 65% — это уже эффективное средство, вполне можно применять как фабричный санитайзер.

Наливаете в любой флакон с распылителем — и пользуетесь. Будьте здоровы!

Можно ли обеззаразить маску после применения парогенератором или утюгом?

Позиция Всемирной организации здравоохранения такова: повторное применение масок недопустимо. Я не рекомендую дезинфицировать одноразовые маски.

Как снизить риск заражения при пользовании мобильным телефоном?

Согласно исследованиям, металл и пластик — это поверхности, на которых вирус долго сохраняется. Но обратите внимание, мы взялись за дверную ручку — и у нас инфицирована рука. После этого мы взялись за телефон и засунули его в карман, зашли в помещение, помыли руки и опять взялись за телефон. Мало того что мы взяли телефон, но мы еще прислонили его к потенциально опасному участку тела. Именно отсюда и правила обращения с мобильными телефонами.

Можно придумать много лайфхаков. Если вы можете управляться с телефоном только одной рукой, а другой открывать все остальное, то делайте так. Всегда, когда можно использовать гарнитуру — используйте. Все телефоны нуждаются в регулярной дезинфекции. Лучше — спиртом. Просто нужно адекватно оценивать телефон как фактор риска заражения и не забывать о нем.

Курение — это тоже фактор повышенного риска заражения?

Да, курильщики поражаются чаще, а длительное курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Если вы бросили, то не надо начинать курить, нервничая по поводу эпидемии. Если планировали бросать — сделайте это сейчас, чтобы повысить шансы на выздоровление.

Можно ли заразиться, гуляя на свежем воздухе и просто вдохнув вирус?

Вирус действительно может сохраняться в воздухе 3-4 часа, если это замкнутое помещение, где воздух неподвижен. Именно поэтому мы говорим о необходимости постоянно проветривать помещение, устраивать интенсивное сквозное проветривание. Но на свежем воздухе, где ветер и свободное пространство, вирус вам не угрожает. Если, конечно, вы соблюдаете рекомендованную социальную дистанцию с другими людьми — 2-3 метра. Так что спокойно гуляйте с собакой, бегайте и делайте зарядку, но в безлюдных местах.

Что должно быть в аптечке у людей из группы риска?

У них прежде всего должны быть препараты, которыми они пользуются постоянно для лечения своих хронических заболеваний — гипертонической болезни, диабета, астмы и других. Запасы этих лекарств очень важны! Можно добавить сюда жаропонижающие и витамины, но, пожалуйста, не ходите в аптеку сами. Попросите молодежь сделать это. Более того, например, соседям-пенсионерам можно скооперироваться, написать список, и молодые люди закупят все для всех за один раз.

Какими продуктами запастись на время карантина?

При закупке прежде всего нужны логика и здравый смысл. Это должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по аптекам и супермаркетам хотя бы 2-3 недели. В списке в числе первых могут быть "долгоиграющие" овощи и фрукты: бобовые, лук, чеснок, морковь, свекла, картофель, яблоки, апельсины, лимоны... Макаронные изделия, крупы, мука, в конце концов. Консервированные и замороженные овощи, рыба и мясо, молоко длительного хранения или сухое. Развлекайтесь, делайте себе блинчики!

Естественно, если уж пошли запасаться, то запасайтесь не только этим, но и обязательно моющими средствами. Мыло! Мыло важнее любой гречки — обращаю на это ваше внимание.

Есть ли особый риск у астматиков при заражении коронавирусом?

Если вы контролируете симптомы бронхиальной астмы — с помощью сальбутамола или топических стероидов, то вам нужно быть осторожным, но чрезмерно волноваться не стоит.

Другой вопрос в том, что, как правило, люди, у которых есть бронхиальная астма и которые контролируют свое состояние сальбутамолом, должны при появлении признаков ОРВИ корректировать дозы сальбутамола. Конечно, это надо обсудить со своим врачом не откладывая: что вам конкретно нужно делать при первых симптомах заболевания.

Можно ли делать плановые прививки в период пандемии коронавируса?

Ну нельзя же на самом деле пережить коронавирус, чтобы потом умереть от дифтерии, столбняка кори или коклюша! Плановые прививки, конечно, надо делать, но изо всех сил при этом постараться не контактировать ни с кем в поликлинике, предпринять все меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения. Если для плановой прививки вам надо выйти из дома, ехать на общественном транспорте и еще сидеть в кашляющей очереди в поликлинику, то в этом случае можно отложить плановую вакцинацию на 2-3 недели. Но если вам четко назначено время, вы приехали на автомобиле и сразу прошли в прививочный кабинет, соблюдая все меры предосторожности, то тогда риск минимальный. Вот так вакцинироваться можно.

Почему нельзя сделать тест на коронавирус при первых же признаках ОРВИ, чтобы успокоиться и не переживать?

Ну а как вы себе это представляете? Вы пойдете в поликлинику? А вам не страшно? Сейчас вы немножко температурите, першит горло, насморк, суховатый кашель, и все. Плюс вы сознательно, надеюсь, самоизолировались (у вас же может быть коронавирус?) и не заражаете никого из окружающих. А после посещения поликлиники вы можете принести оттуда что угодно, включая коронавирус.

У медиков сейчас реально много работы, а вы хотите, чтобы к вам при легких симптомах ОРВИ приехала специальная бригада, которая нужна реально тяжелым пациентам, и взяла у вас мазок из горла для вашего самоуспокоения?.. Причем этот мазок нужно еще отправить на анализ, задействовав других занятых медиков.

А что это изменит для вас лично? Вы уже самоизолировались. Вы думаете, что при ранней диагностике любую болезнь лечить проще? Да, но любые ОРВИ, в том числе коронавирусная инфекция, лечатся свежим воздухом, обильным питьем, терпением… и все. Иногда — промыванием носа солевыми растворами и жаропонижающими средствами. Нет никаких других лекарств. Они понадобятся только тогда, когда уже будет невозможно дышать. С помощью пульсоксиметра ухудшение состояния (снижение сатурации ниже 92%) можно будет определить чуть раньше и быстро обратиться за специализированной помощью.

Какие последствия могут быть у тех, кто перенес это заболевание?

Более 80% людей переносят вирус легко и выздоравливают полностью без каких-либо последствий. Тяжелые формы, как правило, сопровождаются обострениями уже имеющихся хронических заболеваний. Но обращаю ваше внимание — коронавирус не является хронической инфекцией. Все коронавирусы относятся к РНК-вирусам, они провоцируют острые болезни, у которых есть четкое начало, а через 5-7 дней начинается выработка антител, которые нейтрализуют вирус, после чего болезнь в большинстве случаев заканчивается. Поэтому последствий никаких. Поживем — увидим. Уже сейчас десятки тысяч выздоровевших, через 2-3 месяца их будут сотни тысяч — и мы будем точно знать, какие у них последствия.

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